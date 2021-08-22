Крушение паровоза на съемках "Миссия невыполнима 7". Видео

Съемки блокбастера "Миссия невыполнима 7" все ещё продолжаются. Недавно сняли сцену крушения поезда в английском графстве Дербишир. Видео появилось в twitter .

Франшиза "Миссия невыполнима" славится тем, что Том Круз сам исполняет свои трюки. Съемки блокбастера "Миссия невыполнима 7" несколько раз откладывались из-за COVID-19. Седьмая часть культовой фрашизы должна была выйти в декабре этого года, но весной фильм перенесли на 27 мая 2022 года.