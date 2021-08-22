«Корону» у госпитализированного Щербакова не нашли

«У него пневмония, «короны» нет. Если человек попадает в больницу, все считают, что у него корона. Но если бы у Бори был коронавирус, и у меня бы он тоже был, и у нашего сына А у нас нет ничего, все тесты отрицательные. Все в нашей семье сделали прививку, поэтому никакой «короны» у нас нет», - приводит слова женщины Экспресс Газета.