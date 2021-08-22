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«Корону» у госпитализированного Щербакова не нашли

Ирина Лебедева
1 час назад

Несколько дней назад экстренно госпитализировали госпитализации 71-летнего российского актёра театра и кино Бориса Щербакова. Его привезли в 52-ю столичную больницу. У актера выявили серьезное поражение легких, были все симптомы коронавируса, но тесты показали отрицательный результат.

«Корону» у госпитализированного Щербакова не нашли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Супруга Бориса Васильевича Татьяна Бронзовая считает, что в Крыму, где он был на съемках сериала Валерии Гай-Германики «Обоюдное согласие», Щербаков заразился каким-то иным, новым вирусом. Подцепить ковид, по ее мнению, ее муж никак не мог – буквально пару месяцев назад он сделал прививки вакциной вакциной «Спутник V».

«У него пневмония, «короны» нет. Если человек попадает в больницу, все считают, что у него корона. Но если бы у Бори был коронавирус, и у меня бы он тоже был, и у нашего сына А у нас нет ничего, все тесты отрицательные. Все в нашей семье сделали прививку, поэтому никакой «короны» у нас нет», - приводит слова женщины Экспресс Газета.

В начале года СМИ писали о том, что Борис Щербаков болен ковидом. Артист тогда объяснил, откуда появилась информация о его заражении коронавирусом. Щербаков отметил, что сдал тест на COVID-19, чтобы пройти вакцинацию.

«Первый тест показал положительный результат. Так как я себя хорошо чувствую: у меня нет температуры, я чувствую запахи, я сделал второй тест», — добавил он. Последующий тест опроверг догадки о том, что артист может быть болен коронавирусом — он продемонстрировал отрицательный результат.

Шоу-бизнес,Борис Щербаков,
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