Музыкант и саунд-продюсер Роман Рябцев осудил Земфиру за ее эмоциональный пост о разгроме профессии артиста. По мнению коллеги по цеху, написав это, исполнительница проявила лицемерие.

«Индустрию уничтожили зимой 20-го, а ее, значит, до сегодняшнего дня всё устраивало? Впрочем, неудивительно при гонораре 65 миллионов за корпоратив», – цитирует слова Рябцева издание «Собеседник».

Отметим, что пост участник группы «Технология» опубликовал в Facebоok. Но через пару часов эмоциональные строки исчезли со страницы музыканта.

Рябцев также отметил, что Земфира могла бы давно построить себе базу для репетиций и работать там бесплатно.

«Я знаю не столь богатых певиц, которые себе построили собственные репбазы и могу репетировать бесплатно, в любое время, хоть до тошноты», – написал он.

Слова Земфиры Рябцев назвал «лицемерным плачем Ярославны». В пример он поставил Моргенштерна, у которого до конца года запланировано шесть концертов. Музыкант добавил, что проблема Земфиры в том, что она не хочет работать по клубам, а согласовать большую площадку сейчас, действительно, сложно.