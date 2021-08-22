В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Лицемерный плач Ярославны»: коллега раскрыл гонорары Земфиры

РИА "ФедералПресс"иещё 1
56 минут назад

Музыкант и саунд-продюсер Роман Рябцев осудил Земфиру за ее эмоциональный пост о разгроме профессии артиста. По мнению коллеги по цеху, написав это, исполнительница проявила лицемерие.

«Индустрию уничтожили зимой 20-го, а ее, значит, до сегодняшнего дня всё устраивало? Впрочем, неудивительно при гонораре 65 миллионов за корпоратив», – цитирует слова Рябцева издание «Собеседник».

Отметим, что пост участник группы «Технология» опубликовал в Facebоok. Но через пару часов эмоциональные строки исчезли со страницы музыканта.

Рябцев также отметил, что Земфира могла бы давно построить себе базу для репетиций и работать там бесплатно.

«Я знаю не столь богатых певиц, которые себе построили собственные репбазы и могу репетировать бесплатно, в любое время, хоть до тошноты», – написал он.

Слова Земфиры Рябцев назвал «лицемерным плачем Ярославны». В пример он поставил Моргенштерна, у которого до конца года запланировано шесть концертов. Музыкант добавил, что проблема Земфиры в том, что она не хочет работать по клубам, а согласовать большую площадку сейчас, действительно, сложно.

Появились важные новости о Земфире

Ранее «ФедералПресс» писал, что Земфира крайне эмоционально пожаловалась на безработицу. В ответ продюсер Иосиф Пригожин посоветовал певице работать активнее, а не выпускать один альбом раз в восемь лет.

Шоу-бизнес,Видео,Роман Рябцев,Иосиф Пригожин,ФедералПресс,ИД "Собеседник",
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители