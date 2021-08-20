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"Страшный хам": Гордон обрадовался включению Губерниева в «черный список» Украины

Вероника Полынина
48 минут назад

Украинский журналист Дмитрий Гордон высказался о включении российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

"Страшный хам": Гордон обрадовался включению Губерниева в «черный список» Украины
Фото: ТАССТАСС

В комментарии Youtube-каналу «ФАК.Подкаст» Гордон заявил, что не знаком «с творчеством» Губерниева, но слышал, что он «страшный хам».

«И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания, (...) если он что-то брякнул такое, то, значит, внесли и внесли», - заявил Дмитрий Гордон.

5 июля министерство культуры Украины внесло российского телеведущего и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности для государства.

Сам телеведущий охарактеризовал это решение как «идиотское» и «тупорылое», а также заявил, что «братский украинский народ» предпримет все, чтобы его отменили.

Шоу-бизнес,Дмитрий Гордон,Дмитрий Губерниев,Украина,
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