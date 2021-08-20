"Страшный хам": Гордон обрадовался включению Губерниева в «черный список» Украины

«И я несколько раз видел, как он реагировал на победы российских команд. Реагировал нормально, но говорят, что он страшный хам. И если он в порыве своего хамства допускал по отношению к Украине какие-то бестактности или неприятные высказывания, (...) если он что-то брякнул такое, то, значит, внесли и внесли», - заявил Дмитрий Гордон.