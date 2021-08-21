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"Дочка положила его в хоспис": Садальский о Борисе Краснове

Елена Прошина
20 минут назад

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский надеется, что новость об умирающем в хосписе знаменитом художнике-декораторе Борисе Краснове, может быть фейковой.

"Дочка положила его в хоспис": Садальский о Борисе Краснове
Фото: InstagramInstagram

«Адвокат дьявола Добровинский утверждают, что Борис проживет еще несколько дней. Дочка положила его в хоспис. Может, новость о Борисе все-таки оказалась фейковой?», - написал артист в своем Instagram.

Он назвал Бориса Краснова настоящим профессионалом своего дела, хорошим человеком и добавил, что гордится, что лично знаком с ним.

Борис Краснов - российский художник-сценограф, дизайнер, продюсер. Обладатель множества премий. Осуществил более 3500 проектов — концерты, телевизионные программы, престижные конкурсы, фестивали, презентации, торжественные церемонии и прочее. Сотрудничал практически со всеми ведущими артистами российской эстрады. Краснов занимался также оформлением спектаклей ведущих театров России.

Как пишет Телеграм-канал Mash, недавно 60-летний Краснов перенес коронавирус, после чего у художника диагностировали второй инсульт. В результате отказала правая сторона тела, мозг поражен на 85%. Его перевели из Боткинской больницы в частный хоспис.

В первый раз с подозрением на инсульт Краснова госпитализировали 10 лет назад – после того, как его задержали по подозрению в вымогательстве и попытке рейдерского захвата компании, которая организовывала выставки. В 2015 году уголовное преследование прекратили.

Шоу-бизнес,Громкие уголовные дела ,Борис Краснов,Станислав Садальский,
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