"Дочка положила его в хоспис": Садальский о Борисе Краснове

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский надеется, что новость об умирающем в хосписе знаменитом художнике-декораторе Борисе Краснове, может быть фейковой.

Фото: Instagram Instagram

«Адвокат дьявола Добровинский утверждают, что Борис проживет еще несколько дней. Дочка положила его в хоспис. Может, новость о Борисе все-таки оказалась фейковой?», - написал артист в своем Instagram.

Он назвал Бориса Краснова настоящим профессионалом своего дела, хорошим человеком и добавил, что гордится, что лично знаком с ним.

Борис Краснов - российский художник-сценограф, дизайнер, продюсер. Обладатель множества премий. Осуществил более 3500 проектов — концерты, телевизионные программы, престижные конкурсы, фестивали, презентации, торжественные церемонии и прочее. Сотрудничал практически со всеми ведущими артистами российской эстрады. Краснов занимался также оформлением спектаклей ведущих театров России.

Как пишет Телеграм-канал Mash, недавно 60-летний Краснов перенес коронавирус, после чего у художника диагностировали второй инсульт. В результате отказала правая сторона тела, мозг поражен на 85%. Его перевели из Боткинской больницы в частный хоспис.