«Лживая подлая бабенка»: Новая девушка Мамаева о бывшей жене футболиста

Новая возлюбленная Павла Мамаева Надежда Санько обвинила бывшую жену футболиста в том, что она поливает ее грязью в интернете и назвала лживой подлой бабенкой. Об этом сообщает «Радио КП» со ссылкой на Instagram девушки.

Фото: Instagram Instagram

Санько сообщила, что раньше дружила с экс-супругой футболиста Аланой Мамаевой и даже переживала за нее. Но после того, как Надежда стала встречаться с Мамаевым, их пути разошлись. Сейчас Санько обвиняет Алану в недостойном и трусливом поведении. По словам девушки, Алана поливает ее грязью в интернете, но при этом боится выйти на прямой контакт.

«Я анализы у нее не брала, чтобы утверждать, наркоманка она или нет. Но я говорю, что она неадекватная, трусливая, лживая, подлая бабенка, у нее нет ни капли благородства, ни капли гордости женской», – сказала Санько.

Она назвала Алану Мамаеву «адским адом», и сказала, что у нее к ней нет сожаления, добавив, что «очень любит Пашу».

Ранее Алана Мамаева в своем Instagram сообщила, что доверяла Надежде Санько. Кроме того, на назвала бывшего мужа «трусом» и выразила надежду, что новая возлюбленная его «оставит без штанов». Бывшую подругу она обвинила в меркантильности.