В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Лживая подлая бабенка»: Новая девушка Мамаева о бывшей жене футболиста

Елена Прошина
1 час назад

Новая возлюбленная Павла Мамаева Надежда Санько обвинила бывшую жену футболиста в том, что она поливает ее грязью в интернете и назвала лживой подлой бабенкой. Об этом сообщает «Радио КП» со ссылкой на Instagram девушки.

«Лживая подлая бабенка»: Новая девушка Мамаева о бывшей жене футболиста
Фото: InstagramInstagram

Санько сообщила, что раньше дружила с экс-супругой футболиста Аланой Мамаевой и даже переживала за нее. Но после того, как Надежда стала встречаться с Мамаевым, их пути разошлись. Сейчас Санько обвиняет Алану в недостойном и трусливом поведении. По словам девушки, Алана поливает ее грязью в интернете, но при этом боится выйти на прямой контакт.

«Я анализы у нее не брала, чтобы утверждать, наркоманка она или нет. Но я говорю, что она неадекватная, трусливая, лживая, подлая бабенка, у нее нет ни капли благородства, ни капли гордости женской», – сказала Санько.

Она назвала Алану Мамаеву «адским адом», и сказала, что у нее к ней нет сожаления, добавив, что «очень любит Пашу».

Ранее Алана Мамаева в своем Instagram сообщила, что доверяла Надежде Санько. Кроме того, на назвала бывшего мужа «трусом» и выразила надежду, что новая возлюбленная его «оставит без штанов». Бывшую подругу она обвинила в меркантильности.

Напомним, что футболист Павел Мамаев развелся со своей супругой в апреле 2021 года. У них есть общая дочь, а также в семью спортсмен принял и первенца Аланы, Алекса.

Шоу-бизнес,Алана Мамаева,Павел Мамаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители