«Забирает кусочек самооценки»: Бузова высказалась о мужских изменах

Певица Ольга Бузова высказала свое мнение об изменах в ходе нового выпуска подкаста «Бузова шоу». В этот раз ее гостем стал 42-летний ресторатор по имени Илья, который открыто заявил, что изменяет своим избранницам, не видит в этом ничего страшного и открыто рассказывает о своих похождениях.

«Когда мужчина изменяет, он, как минимум, забирает кусочек самооценки. Женщина в этот момент думает: «Я что, ему что-то недодаю?» Здоровье, между прочим, забираете, ведь сколько примеров, когда женщина страдает оттого, что муж ей изменяет, а потом заболевает разными недугами. Все болезни из-за нервов: когда мужики изменяют, девушки нервничают», – вступила она в спор с гостем в подкасте, опубликованном на «Яндекс.Музыке».

Также Бузова отметила, что никогда не обвиняет возлюбленного в неверности, если он не дает поводов и сама никогда не переступает эту черту. Заметим, что слова певицы связаны с её личным опытом. Вскоре после расставания с блогером Давой Бузова перенесла серьезную операцию, после которой долго восстанавливала силы. При этом поклонники переживали, не стали ли скандалы с Давидом Манукяном причиной ухудшения самочувствия артистки.