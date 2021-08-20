«Три дня тебе даем»: экс-солист «На-На» Левкин рассказал о борьбе с раком

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин в эфире «Судьбы человека» рассказал о том, как ему поставили страшный диагноз рак лимфатической системы 4-й степени, и как он сумел победить болезнь.

Фото: Instagram Instagram

По словам музыканта, изначально у него была просто чуть повышенная температура, а затем к ней добавилась потеря волос. При этом ему очень долго не могли поставить правильный диагноз. В итоге рак и лимфоузлы размером «по пять рублей» обнаружил врач УЗИ, распечатал снимок с экрана и велел Левкину «немедленно бежать» к нужным специалистам.

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«Они на меня посмотрели и сказали: «Три дня тебе даем. Если через три дня не придешь, мы ни за что не отвечаем». Я отыграл концерт и пришел», - рассказал Владимир Левкин.

Он отметил, что деньги на лечение ему дал благотворитель, а продюсер Бари Алибасов, который много рассказывал в СМИ о помощи, пришел в больницу один раз.

«А у меня был шестой или седьмой курс химиотерапии, то есть я вообще без волос. Он пришел и принес фотоаппарат с единственным желанием сфотографировать меня с пацанами. Я четыре раза попросил его этого не делать. Бари Каримович сфотографировался со всем медперсоналом, который был в отделении, и, конечно, написал статью», - рассказал бывший участник группы «На-На».

Левкин отметил, что во время сложного лечения рядом с ним были родные - мама, папа, сестра. Тогда же он снова стал общаться со своей первой женой Мариной, в больницу к отцу приехала и дочь Вика, с которой он не виделся уже много лет.

Также его очень поддержали поклонники, заявил Левкин.

«Мне не давали читать письма, которые приходили во время моего лечения. Но потом я читал их в течение полугода. Можете себе представить, сколько было писем. ( ) Когда я сделал тур, после того, как я выздоровел, у меня в каждом городе было от 50 до 100 мест людям, которые мне писали. Специально, бесплатно. Это было мое условие организаторам», - отметил он.

По словам бывшего солиста группы «На-На», у него позднее был рецидив, но он смог с ним справиться. Левкин призвал всех, кто борется с раком, не отчаиваться и верить врачам.