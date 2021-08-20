«Пропало миллионов восемь»: отчим умершего Галкина назвал свою версию гибели артиста

Отчим умершего 11 лет назад актера Владислава Галкина назвал свою версию исчезновения денег артиста. На передаче «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой режиссер Борис Галкин все еще уверен, что смерть пасынка была неслучайна, хоть официальная версия и говорит о сердечном приступе.

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По версии отчима звезды, Владислава Галкина убили из-за крупной суммы денег, которую он снял практически перед своей смертью на ремонт в квартире.

«Пропало миллионов семь-восемь. Это был довольно серьезный удар», – сказал Галкин-старший.

При этом режиссер отметил, что не знает, кто именно может стоять за возможным убийством его пасынка.

В ходе шоу отчим актера также высказал претензии вдвое Галкина Дарье. Известно, что перед смертью Галкин разошелся с женой, однако не успел оформить официальный развод.

«Не я ей судья, ей-богу», – сказал он.