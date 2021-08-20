Наемная работница обвинила Бритни Спирс в избиении

Певица Бритни Спирс находится под следствием по делу о проступке за якобы нанесение удара одной из ее сотрудниц, сообщает USA Today.

Фото: Rich Fury/AP Rich Fury/AP

По словам офицера округа Вентра Эрика Бушоу, в понедельник 16 августа Спирс была вовлечена в спор с наемной работницей, занятой в ее доме в Южной Калифорнии.

Сотрудница заявила, что Спирс якобы выхватила у нее телефон во время ссоры и "ударила ее". По вызову на место приехала полиция и не зафиксировала серьезных травм. Инцидент был классифицирован как мелкий проступок.

Отчеты следователей будут переданы на рассмотрение в прокуратуру, сообщили полиции, не уточнив подробностей.

Адвокат Спирс Мэтью Розенгарт в свою очередь заявил в электронном письме, что расследование - это "раздутый, очевидно сфабрикованный очередной корм для таблоидов".