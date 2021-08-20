Волочкова захотела выступить на Олимпиаде

Российская балерина Анастасия Волочкова готова представить Россию на Олимпиаде, если балет станет новой олимпийской дисциплиной. Об этом заявила она сама.
«Я смогу представить честь страны на Олимпиаде. < > Для того чтобы представлять страну, надо быть известным человеком. А кто будет представлять стану? Конечно, Волочкова. Имя Анастасия очень созвучно с названием нашей страны. „Анастасия. Олимпиада. Россия“ — вот классный номер, который мог бы быть представлен на Олимпиаде», — заявила Анастасия Волочкова в интервью НСН.
Разговор об этом зашел после обсуждения того, что в число олимпийских дисциплин включили брейк-данс, исключив карате и бейсбол. Ранее Волочкова заявила, что Большой театр должен ей 200 млн рублей.