В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Волочкова заявила, что хотела бы выступить на Олимпиаде

Ura.Ru
30 минут назад

Российская балерина Анастасия Волочкова готова представить Россию на Олимпиаде, если балет станет новой олимпийской дисциплиной. Об этом заявила она сама.

Волочкова захотела выступить на Олимпиаде
Фото: URA.RUURA.RU

«Я смогу представить честь страны на Олимпиаде. < > Для того чтобы представлять страну, надо быть известным человеком. А кто будет представлять стану? Конечно, Волочкова. Имя Анастасия очень созвучно с названием нашей страны. „Анастасия. Олимпиада. Россия“ — вот классный номер, который мог бы быть представлен на Олимпиаде», — заявила Анастасия Волочкова в интервью НСН.

Разговор об этом зашел после обсуждения того, что в число олимпийских дисциплин включили брейк-данс, исключив карате и бейсбол. Ранее Волочкова заявила, что Большой театр должен ей 200 млн рублей.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,Россия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители