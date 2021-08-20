Волочкова захотела выступить на Олимпиаде

«Я смогу представить честь страны на Олимпиаде. < > Для того чтобы представлять страну, надо быть известным человеком. А кто будет представлять стану? Конечно, Волочкова. Имя Анастасия очень созвучно с названием нашей страны. „Анастасия. Олимпиада. Россия“ — вот классный номер, который мог бы быть представлен на Олимпиаде», — заявила Анастасия Волочкова в интервью НСН.