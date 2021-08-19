Светлана Крючкова начала выбирать платье для своих похорон

Народная артистка Светлана Крючкова решила заранее привести в порядок все дела на случай своей кончины. Несколько лет назад у актрисы была диагностирована опухоль, и хотя врачи сумели спасти жизнь пациентке, она пришла к выводу о необходимости заранее подготовиться к возможному трагическому исходу.

Фото: Геннадий Авраменко Геннадий Авраменко

Весной поступали тревожные новости о том, что состояние актрисы ухудшилось. Теперь, как пишет сайт KP.RU, артистка призналась, что уже написала завещание. По ее словам, она хочет обезопасить своих близких от вероятных махинаций и беспокойств, если вдруг после ее ухода появятся какие-то неизвестные «родственники».

«У меня нет бриллиантов от поклонников, – рассказала 71-летняя актриса в интервью изданию. – Я все заработала сама и хотела, чтобы это досталось детям».

Крючкова даже решила взять на себя часть обязанностей по организации похорон. Так, она начала выбирать для себя платье, в котором планирует прощаться с миром. Актриса призналась, что уже присмотрело одно, но в подробности вдаваться не стала. Также она разработала инструкции для близких – что делать и как себя вести, когда ее не станет.

«Я написала письмо, в котором подробно рассказала – отметила Крючкова. – Я запретила детям плакать».