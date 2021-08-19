На вдовца Легкоступовой напали в студии Первого канала

Вдовца певицы Валентины Легкоступовой Юрия Фирсова ударили в эфире Первого канала, пишет «Утро.ру».
Яхтсмен Юрий Фирсов в очередной раз пришел в студию программы «Пусть говорят», чтобы рассказать о борьбе за наследство с детьми покойной Валентины Легкоступовой.
В студии также появился некий Сергей, который, по его словам, работал у Фирсова и строил ему дом. По словам Сергея, Фирсов задолжал ему порядка полутора тысяч долларов.
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Работник сходу перешел на оскорбления, а затем и вовсе подошел к Фирсову и ударил его кулаком по лицу.
Вдовец Легкоступовой отбежал на безопасное расстояние и оттуда заявил, что не собирается драться с инвалидом – Сергей пришел в студию с тростью.
В ходе программы строитель еще несколько раз порывался вступить в поединок с Фирсовым, заявил, что тот регулярно спаивал рабочих, и назвал его «подлецом и негодяем, скользким, как змей».
Вдовец Легкоступовой, в свою очередь, все обвинения отвергал и даже на время покинул студию.
Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа 2020 года. За несколько дней до этого артистка и ее муж Юрий Фирсов попали в наркологическую клинику в состоянии сильного алкогольного опьянения. Состояние певицы там ухудшилось, ее перевели в реанимацию, где она впала в кому. Родственники считают, что именно ее муж стал виновником смерти Легкоступовой.