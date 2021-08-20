«Решили хайпануть»: Безруков оправдался за критику Бузовой

Актер Сергей Безруков объяснил свою критику в адрес певицы Ольги Бузовой за её роль в постановке «Чудесный грузин». Его слова передает MK.RU.

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«Мои претензии были даже не к исполнительнице, а к руководству театра, которое даже не скрывало, что таким образом решило хайпануть. Но это происходит не на какой-нибудь экспериментальной сцене, а в Академическом Художественном театре — вот в чём проблема», – сказал он и отметил, что даже не называл фамилии Бузовой.

В качестве примера он привел Сергея Бодрова, который не был профессиональным актером, но все равно смог создать убедительный образ на экране. Также он упомянул Светлану Акиньшину, которая, несмотря на то что в начале своей карьеры еще не была профессионалкой, все равно органично смотрелась в кадре.