Пьеха объяснил свое проживание вдали от сына после скандала

Певец Стас Пьеха рассказал, почему не перевозит семилетнего Петю к себе в Москву после избиения соседкой по дачному участку Ириной Безбородовой. По словам артиста, мальчик сейчас находится не в коттеджном поселке, а вместе с матерью и бабушкой в Пушкине под Санкт-Петербургом. В интервью Teleprogramma.pro Стас отметил, что его возмущает поведение семьи Безбородовых.
«Меня удивляет все это... Ведь ситуация очень прозрачная, общественность на стороне ребенка. При этом они не предпринимают никаких действий и не признают своей вины. Более того, устраивают информационные вбросы. Пусть во всем разберутся следователи, уголовное дело уже возбуждено», – сказал он.
Напомним, что Стас и Наталья Пьеха развелись довольно давно. Как признался артист, он часто навещает своего сына и не скрывает, что гордится его успехами.
«Сейчас сын занят подготовкой к школе — языки, арифметика, рисование, осваивает музыкальные азы. Самое главное — из семейного формата перейти в формат общения с коллективом. Мне это очень тяжело давалось, когда я был маленьким. А если с коллективом все получится, я думаю, что и учиться он будет хорошо. Не хочется сыну что-то навязывать, к примеру, необходимость в будущем выбирать музыку», – отметил Пьеха.
Напомним, что в июле семья Пьеха оказалась в центре скандала. По словам его матери Натальи, во время отдыха в коттеджном поселке на её малолетнего сына накинулась соседка по даче Ирина Безбородова, жена известного футбольного арбитра. Причиной стал бассейн, который Петя якобы проткнул карандашом. В результате мальчик получил ушибы и черепно-мозговую травму. Сейчас он проходит курс реабилитации. Против Безбородовой возбудили уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью».