В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пьеха объяснил свое проживание вдали от сына после скандала

Елена Прошина
34 минуты назад

Певец Стас Пьеха рассказал, почему не перевозит семилетнего Петю к себе в Москву после избиения соседкой по дачному участку Ириной Безбородовой. По словам артиста, мальчик сейчас находится не в коттеджном поселке, а вместе с матерью и бабушкой в Пушкине под Санкт-Петербургом. В интервью Teleprogramma.pro Стас отметил, что его возмущает поведение семьи Безбородовых.

Пьеха объяснил свое проживание вдали от сына после скандала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меня удивляет все это... Ведь ситуация очень прозрачная, общественность на стороне ребенка. При этом они не предпринимают никаких действий и не признают своей вины. Более того, устраивают информационные вбросы. Пусть во всем разберутся следователи, уголовное дело уже возбуждено», – сказал он.

Напомним, что Стас и Наталья Пьеха развелись довольно давно. Как признался артист, он часто навещает своего сына и не скрывает, что гордится его успехами.

«Сейчас сын занят подготовкой к школе — языки, арифметика, рисование, осваивает музыкальные азы. Самое главное — из семейного формата перейти в формат общения с коллективом. Мне это очень тяжело давалось, когда я был маленьким. А если с коллективом все получится, я думаю, что и учиться он будет хорошо. Не хочется сыну что-то навязывать, к примеру, необходимость в будущем выбирать музыку», – отметил Пьеха.

Напомним, что в июле семья Пьеха оказалась в центре скандала. По словам его матери Натальи, во время отдыха в коттеджном поселке на её малолетнего сына накинулась соседка по даче Ирина Безбородова, жена известного футбольного арбитра. Причиной стал бассейн, который Петя якобы проткнул карандашом. В результате мальчик получил ушибы и черепно-мозговую травму. Сейчас он проходит курс реабилитации. Против Безбородовой возбудили уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью».

Шоу-бизнес,Громкие уголовные дела ,Избиение,Ирина Безбородова,Стас Пьеха,Санкт-Петербург,Москва,Пушкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители