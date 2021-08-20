Пьеха объяснил свое проживание вдали от сына после скандала

Певец Стас Пьеха рассказал, почему не перевозит семилетнего Петю к себе в Москву после избиения соседкой по дачному участку Ириной Безбородовой. По словам артиста, мальчик сейчас находится не в коттеджном поселке, а вместе с матерью и бабушкой в Пушкине под Санкт-Петербургом. В интервью Teleprogramma.pro Стас отметил, что его возмущает поведение семьи Безбородовых.

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«Меня удивляет все это... Ведь ситуация очень прозрачная, общественность на стороне ребенка. При этом они не предпринимают никаких действий и не признают своей вины. Более того, устраивают информационные вбросы. Пусть во всем разберутся следователи, уголовное дело уже возбуждено», – сказал он.

Напомним, что Стас и Наталья Пьеха развелись довольно давно. Как признался артист, он часто навещает своего сына и не скрывает, что гордится его успехами.

«Сейчас сын занят подготовкой к школе — языки, арифметика, рисование, осваивает музыкальные азы. Самое главное — из семейного формата перейти в формат общения с коллективом. Мне это очень тяжело давалось, когда я был маленьким. А если с коллективом все получится, я думаю, что и учиться он будет хорошо. Не хочется сыну что-то навязывать, к примеру, необходимость в будущем выбирать музыку», – отметил Пьеха.