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«Одни понты»: фанаты осудили Подольскую за летний отдых

Алиса Селезнёва
31 минуту назад

Пользователи Instagram осудили певицу Наталью Подольскую за многочисленные фото с пляжей, поинтересовавшись, зачем же «выпендриваться» своими возможностями.

«Одни понты»: фанаты осудили Подольскую за летний отдых
Фото: InstagramInstagram

Подольская рассказала в соцсети о своем отдыхе с подругами и детьми в Египте и похвалив отель.

«Это была потрясающая неделя с подругами (сёстрами) и нашими детками. Как мы нахохотались и натанцевались! Конечно, накупались и загорели», - написала она.

В комментариях к записи подписчики обратили внимание на то, что певица ездит на курорты уже третий раз за лето и упрекнули ее в «выпендреже».

«Какая же неприятная девица. Одни понты», «Как же мне хочется жить так же богато, чтобы три раза за лето с детьми побывать на море», «Шляются по всему миру потом заразу привозят», «Зачем весь этот выпендреж?» - возмутились они.

При этом были и те, кто отметил прекрасную фигуру Натальи Подольской, которую она смогла сохранить, несмотря на две беременности, и порадовались за артистку.

«Хорошие фотки! Вот читаю комментарии и диву даюсь, почему у нас люди не могут радоваться за других? Почему надо обязательно желчь изрыгать?» - поинтересовалась belyaevaolga1977.

Наталья Подольская замужем за певцом Владимиром Пресняковым-младшим. Пара воспитывает двоих детей. Младшего сына артистка родила в октябре 2020 года.

Шоу-бизнес,Наталья Подольская,Египет,
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