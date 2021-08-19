«Тяжело эмоционально»: Кожевникова разругалась со звездами «Универа»

Актриса Мария Кожевникова, получившая известность в роли Аллы из сериала «Универ», разругалась с коллегами по ситкому. Как пишет «Комсомольская правда», пока россияне смотрели сериал, за кадром постоянно происходили конфликты.

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Валентина Рубцова, которая исполнила роль соседки-тихони Аллы, разругалась с ней еще на съемочной площадке. Как недавно выяснилось, напряжение во время работы было настолько сильным, что в один момент они сильно разругались и даже целый год не разговаривали, хоть и делили одну гримерку.

«Помню жуткую усталость, ведь со стороны кажется, что смешить людей так легко, но поверьте, это очень тяжело эмоционально, да и физически тяжело. Мальчишкам даже вызывали врачей прямо на съемочную площадку», – рассказала Кожевникова.

Также она не общается и с Араратом Кещяном, который сыграл Артура, возлюбленного Аллы в одном из сезонов.

«Это совершенно не мой человек. А нам приходилось еще и любовь играть. У нас с Араратом были конфликты, бывало, чуть до драк не доходило. Это не значит, что он плохой или я плохая. Просто мы очень разные», – рассказала актриса.

Она призналась, что недавно виделась с ним на дне рождения Михаила Галустяна, однако у неё не возникло желания подойти и поздороваться.

Сам Кещян рассказал, что это был «конфликт менталитетов». Как он рассказал телеведущему Вячеславу Манучарову, это было «что-то вроде того», на что он не смог промолчать.

«В результате мы сняли новый сезон «Универа». Да, без Марии, но она давно ушла из проекта. Жизнь продолжается. Все хорошо. Я не люблю говорить о таких вещах. Кто-то с кем-то поссорился на площадке. Бывает», – сказал он.