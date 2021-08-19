Жена Джигана намекнула на пятую беременность

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова намекнула фанатам на новую беременность. Подписчики девушки остались в шоке.
«И вопрос дня. Сколько детей на фото?» – загадочно написала девушка.
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала фото из отпуска и написала под ним странную загадку. Девушка предложила фанатм посчитать, сколько детей на фото. Все бы ничего, только вот на фотографии 4 ребенка и нет никого, кто бы спрятался где-то в зелени. Это натолкнуло подписчиков на мысль о том, что Самойлова решила признаться в новой беременности.
Сейчас Оксана и Джиган воспитывают 10-летнюю Ариэлу, 6-летнюю Лею, 4-летнюю Майю и годовалого Давида. Если намек на беременность окажется не шуткой, то семью ждет пополнение пятым ребенком.
В комментариях фанаты неоднозначно приняли такую шутливую загадку. «Оксан, только не говорите, что вы беременны», – написала nina_kist.
Ранее Nation News писал о том, что Оксана Самойлова ради дня рождения старшей дочери «бросила» Джигана и троих детей.