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Жена Джигана намекнула на пятую беременность

РИА "ФедералПресс"
1 час назад

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова намекнула фанатам на новую беременность. Подписчики девушки остались в шоке.

Жена Джигана намекнула на пятую беременность
Фото: Instagram / @samoylovaoxanaInstagram / @samoylovaoxana

«И вопрос дня. Сколько детей на фото?» – загадочно написала девушка.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала фото из отпуска и написала под ним странную загадку. Девушка предложила фанатм посчитать, сколько детей на фото. Все бы ничего, только вот на фотографии 4 ребенка и нет никого, кто бы спрятался где-то в зелени. Это натолкнуло подписчиков на мысль о том, что Самойлова решила признаться в новой беременности.

Сейчас Оксана и Джиган воспитывают 10-летнюю Ариэлу, 6-летнюю Лею, 4-летнюю Майю и годовалого Давида. Если намек на беременность окажется не шуткой, то семью ждет пополнение пятым ребенком.

В комментариях фанаты неоднозначно приняли такую шутливую загадку. «Оксан, только не говорите, что вы беременны», – написала nina_kist.

Ранее Nation News писал о том, что Оксана Самойлова ради дня рождения старшей дочери «бросила» Джигана и троих детей.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,
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