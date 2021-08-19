Жена Джигана намекнула на пятую беременность

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова опубликовала фото из отпуска и написала под ним странную загадку. Девушка предложила фанатм посчитать, сколько детей на фото. Все бы ничего, только вот на фотографии 4 ребенка и нет никого, кто бы спрятался где-то в зелени. Это натолкнуло подписчиков на мысль о том, что Самойлова решила признаться в новой беременности.