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Актер Борис Щербаков госпитализирован

Елена Прошина
1 час назад

71-летний артист Борис Щербаков попал в больницу с подозрением на коронавирус. Telegram-канал «112» сообщает, что артист вызвал скорую два дня назад, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

Актер Борис Щербаков госпитализирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медики приняли решение госпитализировать Щербакова, а в клинике Борису Васильевичу поставили пневмонию. Сейчас актер находится под наблюдением врачей.

В разговоре с РИА Новости сам Щербаков отметил, что госпитализировали его с подозрением на коронавирус, однако диагноз не подтвердился.

Сын артиста Василий в разговоре с телеканалом «360» сообщил, что Щербаков «чувствует себя хорошо».

Напомним, по данным Telegram-канала Mash 71-летнего артиста МХАТа якобы госпитализировали с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. По их информации, Щербаков заболел COVID-19 еще 12 августа.

Шоу-бизнес,Борис Щербаков,РИА Новости,
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