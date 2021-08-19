Актер Борис Щербаков госпитализирован

71-летний артист Борис Щербаков попал в больницу с подозрением на коронавирус. Telegram-канал «112» сообщает, что артист вызвал скорую два дня назад, однако тесты на COVID-19 показали отрицательный результат.

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Медики приняли решение госпитализировать Щербакова, а в клинике Борису Васильевичу поставили пневмонию. Сейчас актер находится под наблюдением врачей.

В разговоре с РИА Новости сам Щербаков отметил, что госпитализировали его с подозрением на коронавирус, однако диагноз не подтвердился.

Сын артиста Василий в разговоре с телеканалом «360» сообщил, что Щербаков «чувствует себя хорошо».