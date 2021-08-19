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"В коляске": режиссер Демидов о состоянии Заворотнюк

Вероника Полынина
41 минуту назад

Режиссер Анатолий Демидов рассказал о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, которая на протяжении нескольких лет борется с онкологическим заболеванием.

"В коляске": режиссер Демидов о состоянии Заворотнюк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Много времени проводит во дворе на свежем воздухе, в коляске. Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Говорит, что она не стала с ним общаться, но поздоровалась, улыбнулась. Была в хорошем настроении», - приводит Woman.ru слова Демидова.

Он добавил, что Анастасия продолжает ухаживать за собой, делает макияж, проходит курсы массажей.

По словам режиссера, заболевание дало осложнения на почки, сердце и печень, а гормональная терапия привела к тому, что актриса набрала вес. По слухам, она очень переживает из-за этого.

«Врачи рассказывают, что с таким диагнозом люди живут мало, но случай Анастасии, как видится, исключение», — добавил Демидов.

В 2019 году стало известно, что Анастасия Заворотнюк может быть больна раком головного мозга - глиобластомой. В апреле 2021 года заведующий лаборатории пролиферации клеток Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал, что сначала врачи вырезали актрисе новообразование, потом она прошла курс химиотерапии. Летом 2019-го после двух-трех месяцев ремиссии у нее возник рецидив. Она начала проходить экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Петрова в Санкт-Петербурге — специальные Т-лимфоциты обучили против ее раковых клеток и ввели в организм, чтобы они атаковали опухоль.

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Одновременно Заворотнюк обратилась в Институт молекулярной биологии. Там для нее разработали другую экспериментальную индивидуальную терапию — бомбардировку раковых клеток безвредными вирусами.

Шоу-бизнес,Анатолий Демидов,Анастасия Заворотнюк,РАН,Woman.ru,
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