"В коляске": режиссер Демидов о состоянии Заворотнюк

Режиссер Анатолий Демидов рассказал о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, сейчас борющейся с тяжелым заболеванием.
По словам Демидова, актрису видел его знакомый.
"Много времени проводит во дворе на свежем воздухе, в коляске. Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Говорит, что она не стала с ним общаться, но поздоровалась, улыбнулась. Была в хорошем настроении", — цитирует Демидова Woman.ru.
Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк.
Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.
Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.
Ранее сообщалось, что дочь Заворотнюк заразилась коронавирусом.