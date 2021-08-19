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"В коляске": режиссер Демидов рассказал о состоянии Заворотнюк

Газета.Ruиещё 1
9 минут назад

Режиссер Анатолий Демидов рассказал о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, сейчас борющейся с тяжелым заболеванием.

"В коляске": режиссер Демидов о состоянии Заворотнюк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Демидова, актрису видел его знакомый.

"Много времени проводит во дворе на свежем воздухе, в коляске. Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Говорит, что она не стала с ним общаться, но поздоровалась, улыбнулась. Была в хорошем настроении", — цитирует Демидова Woman.ru.

Летом 2019 года в СМИ стали появляться публикации о возможной опухоли мозга (глиобластоме) у Анастасии Заворотнюк.

Официального подтверждения этой информации ни от актрисы, ни от ее родственников не было.

Тем не менее диагноз был косвенно подтвержден медиками в 2020 году в разговоре с президентом России Владимиром Путиным во время совещания по вопросам развития генетических технологий.

Ранее сообщалось, что дочь Заворотнюк заразилась коронавирусом.

Шоу-бизнес,Анатолий Демидов,Анастасия Заворотнюк,Владимир Путин,Woman.ru,
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