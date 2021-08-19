«Сделала 15 ЭКО»: подозреваемая в избиении сына Пьехи Безбородова о тяжелой судьбе

После месяца молчания Ирина Безбородова решила озвучить свою версию событий с избиением сына Стаса Пьехи и дала интервью в эфире федерального телеканала на шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Также она рассказала зрителям о своей истории.
Так, Ирина Безбородова заявила что не била Петю Пьеху. По ее словам, она сама желает разобраться в конфликте, произошедшем в начале июля. Она заявила, что априори не способна ударить ребенка, поскольку знает, как тяжело даются дети. В течение 10 лет женщина пыталась забеременеть, но ничего не выходило.
«Дети — это дар Божий! Я сделала 15 ЭКО, чтобы появились на свет мои дети. Мы с мужем 10 лет прожили без них. И на протяжении 10 лет боролись, чтобы они родились. Поэтому говорить о том, что я способна избить ребенка Дети для меня — другая особенность жизни. Если бы меня обвинили в порче имущества, меня бы это так не трогало», — сказала Ирина Безбородова на телешоу.
Также она рассказала, что во время беременности у нее обнаружили камень в почке, и встал вопрос о том, как поступить в этой ситуации.
«Если закроется почка - все, мы прекратим жизнь. Требовалась операция, потом отслойка плаценты, это же тоже ужасно! Меня еле довезли», — вспомнила Ирина в эфире телеканала «Россия 1».
Также на эфире этой передачи Ирина впервые принесла публичные извинения перед Стасом Пьехой и попросила прощения. По ее мнению, он, как отец, поступает правильно, но его бывшая жена не рассказала ему о полной картине произошедшего.