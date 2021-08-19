«Сделала 15 ЭКО»: подозреваемая в избиении сына Пьехи Безбородова о тяжелой судьбе

«Дети — это дар Божий! Я сделала 15 ЭКО, чтобы появились на свет мои дети. Мы с мужем 10 лет прожили без них. И на протяжении 10 лет боролись, чтобы они родились. Поэтому говорить о том, что я способна избить ребенка Дети для меня — другая особенность жизни. Если бы меня обвинили в порче имущества, меня бы это так не трогало», — сказала Ирина Безбородова на телешоу.