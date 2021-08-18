"Ваня превратился в Папу": Ургант обратился к дочке

«- Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в Папу. А руку мою она так и не отпустила», - написал Ургант.