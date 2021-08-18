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"Ваня превратился в Папу": Ургант обратился к дочке

Вероника Полынина
33 минуты назад

Телеведущий Иван Ургант трогательно поздравил старшую дочь Эрику с 21-летием. Эрика Куталия – дочь жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе от первого брака. Иван воспитывает девочку с 5-летнего возраста и считает ее своей дочерью.

"Ваня превратился в Папу": Ургант обратился к дочке
Фото: InstagramInstagram

В 21-й день рождения Эрики Ургант поделился с подписчиками в Instagram воспоминаниями о первой встрече с девочкой.

«- Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в Папу. А руку мою она так и не отпустила», - написал Ургант.

На опубликованном Иваном фото Эрика сидит в ресторане. Ее руки украшают многочисленные татуировки, а волосы выкрашены в красный цвет.

С 2018 года Эрика Куталия учится в Нью-Йорке престижной школе искусств и дизайна Parsons. Среди выпускников Parsons много известных модельеров, фотографов, дизайнеров, иллюстраторов и художников, которые внесли значительный вклад в эти области. В Parsons обучались модельеры Донна Каран, Марк Джейкобс, Александр Ванг, Том Форд, Анна Суи, Джейсон Ву, Нарcисо Родригес, Айзак Мизрахи, Дерек Лам и др.

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