"No problem": Пугачева показала селфи с морщинами

Алла Пугачева опубликовала селфи без макияжа и пожаловалась на морщинки вокруг глаз.
«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!!!» - написала Пугачева в Instagram.
Поклонники в комментариях признали, что даже с морщинками 72-летняя Примадонна выглядит великолепно.
«Красотка наша любимая! Прекрасна всегда и во всем», «Алла, улыбка ваша визитка!», «Алла Борисовна, вы прекрасны!», «Никакие морщинки не затмят нашей любви к Вам, Алла Борисовна», - высказались комментаторы.