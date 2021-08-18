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"No problem": Пугачева показала селфи с морщинами

Вероника Полынина
58 минут назад

Алла Пугачева опубликовала селфи без макияжа и пожаловалась на морщинки вокруг глаз.

"No problem": Пугачева показала селфи с морщинами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!!!» - написала Пугачева в Instagram.

Поклонники в комментариях признали, что даже с морщинками 72-летняя Примадонна выглядит великолепно.

«Красотка наша любимая! Прекрасна всегда и во всем», «Алла, улыбка ваша визитка!», «Алла Борисовна, вы прекрасны!», «Никакие морщинки не затмят нашей любви к Вам, Алла Борисовна», - высказались комментаторы.

Ранее пластический хирург Анастасия Борисенко рассказала изданию «Дни.ру», какие косметические процедуры и пластические операции перенесла Алла Пугачева, чтобы выглядеть так, как она выглядит сейчас. По словам эксперта, примадонне регулярно делают подтяжку лица, а ранее удалили лишнюю кожу с лица и немного изменили форму век. Хирург отметила, что пластических операций хватает в среднем на 10-15, поэтому неудивительно, что Пугачева обращается к косметологам постоянно. Из последних процедур Борисенко заметила, что певице приподняли брови «по канонам красоты», «прооперировали» глаза.
Шоу-бизнес,Алла Пугачева,
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