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Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз

Peopletalkиещё 7
34 минуты назад

Не успели в прессу просочиться слухи о том, что Скарлетт Йоханссон готовится вновь стать мамой, как тут же пришла другая новость, что актриса уже родила малыша.

Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз
Фото: Jason Merritt/Getty ImagesJason Merritt/Getty Images

Такую информацию дал представитель звезды в разговоре с People. Никаких других подробностей о поле ребенка, имени или дне рождения не сообщалось, за исключением того, что роды были «недавними». Поздравляем с пополнением!

Напомним, это будет первый совместный ребенок для Скарлетт Йоханссон и ее супруга Колина Жоста. От первого брака у актрисы есть 6-летняя дочь Роуз.

Шоу-бизнес,Колин Жост,Скарлетт Йоханссон,
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