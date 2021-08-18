Скарлетт Йоханссон стала мамой во второй раз

Не успели в прессу просочиться слухи о том, что Скарлетт Йоханссон готовится вновь стать мамой, как тут же пришла другая новость, что актриса уже родила малыша.

Фото: Jason Merritt/Getty Images Jason Merritt/Getty Images

Такую информацию дал представитель звезды в разговоре с People. Никаких других подробностей о поле ребенка, имени или дне рождения не сообщалось, за исключением того, что роды были «недавними». Поздравляем с пополнением!