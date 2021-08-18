«Принимаем отходы»: Садальский раскритиковал скандальную скульптуру в центре Москвы

Актер и блогер Станислав Садальский в прямом радиоэфире высказался по скандальной ситуации вокруг инсталляции "Большая глина", установленной в центре Москвы. Артист согласился с Максимом Галкиным, который в резкой форме раскритиковал произведение искусства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Садальский считает такого рода "изыски" чудовищными, также он пояснил, почему от скульптуры отказались во Флоренции.

Как оказалось, творение авторства Урса Фишера под названием "Большая глина-4" изначально хотели поставить на одной из площадей Флоренции. Но жители этого итальянского города запротестовали и проголосовали против такого "креатива". Об этом в эфире Радио "КП" рассказал Станислав Садальский.

Теперь изваяние, схожее, как считает юморист Максим Галкин, с "аккуратной кучкой фекалий", стоит на Болотной набережной Москвы.

Скульптура высотой в 12 метров в настоящее время установлена возле ГЭС-2. Она уже успела превратиться в мем в соцсетях, а жители российской столицы требуют убрать "безобразие", напоминающее им "отходы жизнедеятельности". При этом, по задумке скульптора, изваяние изображает кусок глины, который мастер разминает в руках.

Садальский также негативно оценил это произведение искусства. По его мнению, в Россию всегда привозят "отходы".

"Привезли бесплатно, установили Мы принимаем разные отходы", - прояснил он.