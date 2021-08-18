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Оскандалившаяся Проклова показала квартиру в Сочи

Lenta.ru
17 минут назад

Советская и российская актриса Елена Проклова, оскандалившаяся после рассказов о домогательствах со стороны известного актера, показала свою квартиру в Сочи. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Попавшая в скандал Проклова показала квартиру в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, актриса по традиции проводит отпуск в главном российском городе-курорте. Она купила в одной из местных новостроек четыре «однушки» на одном этаже. Совокупная площадь получившихся апартаментов — 120 квадратных метров. Дом, где поселилась артистка, расположен в центральной части города, на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Черноморской.

В квартире Прокловой столовая и барная стойка совмещены с гостиной, есть две спальни — одну занимает сама актриса, другую — ее дочь. Также в квартире оборудованы сауна и терраса. Одну из «однушек» превратили в балкон, на нем установлены джакузи, массажный стол, место для отдыха.

Недвижимость обошлась актрисе в 15 миллионов рублей, отмечает издание. Звезда копила на нее в течение трех лет. После ремонта и с течением времени цена объекта выросла в два раза.

В апреле текущего года Елена Проклова заявила в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, что в подростковом возрасте к ней приставал некий известный актер. Артистка не назвала его имени, однако отметила, что этого человека уже нет в живых. В отдельных СМИ предположили, что речь шла об Олеге Табакове, поскольку в то время актриса снималась с ним в одном фильме.

Шоу-бизнес,Елена Проклова,Олег Табаков,НТВ,Сочи,
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