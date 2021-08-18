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Николас Кейдж лишился особняка из-за неуплаты налогов

Lenta.ruиещё 1
53 минуты назад

Голливудский актер Николас Кейдж окончательно лишился особняка из-за проблем с налогами. Более десяти лет назад дом выставили на продажу, но Кейдж не прекращал искать возможность его выкупа. Летом 2021 года у элитной недвижимости в Лас-Вегасе появился новый собственник, сообщает New York Post.

Николас Кейдж лишился особняка из-за неуплаты налогов
Фото: Mario Anzuoni / ReutersMario Anzuoni / Reuters

Кейдж потерял право выкупа особняка площадью в 1,3 тысячи квадратных метров в 2009 году на фоне разоблачений о неуплате налогов в размере 14 миллионов долларов. Особняк, в котором семь спален, несколько лет был доступен для покупки за шесть миллионов долларов.

Актер приобрел недвижимость за 8,5 миллионов долларов в 2006 году. Кейдж очень любил этот дом, ни раз приезжал к нему за последние годы и пытался вернуть. «Николас все время говорил о том, какие счастливые воспоминания у него остались от особняка в Лас-Вегасе», — рассказала агент по недвижимости Сьюзи Перрин (Susie Perrine).

Дом с мраморными полами оформлен в бежевых тонах, в нем есть коммерческий лифт, гараж на десять автомобилей, медиазал, офис и игровая комната. В основной спальне расположены ванная комната, паровая баня, сауна и гардеробная. С участка площадью 1,4 квадратных метра открывается панорамный вид на городские пейзажи. Покупатель отказалась от комментариев.

Звезда фильма «Сокровище нации» в декабре 2009 года из-за финансового скандала также лишился прав выкупа двух своих своих домов — в Новом Орлеане и в Калифорнии.

В январе 2018 года экс-продюсер Харви Вайнштейн из-за секс-скандала потерял в сделке по продаже дома в пригороде Нью-Йорка около 1,5 миллиона долларов, выручив в итоге 11,4 миллиона долларов. Имя нового владельца держат в тайне.

Шоу-бизнес,Харви Вайнштейн,Николас Кейдж,
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