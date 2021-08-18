Никаса Сафронова возмутили цены на отдых в Турции

«В том году в августе можно было поехать только в Турцию и Великобританию, остальные страны были закрыты. А в этом даже открыли Египет, а цены в Турции не падают. Есть отели, которые просят по 2-3 млн рублей за 2 недели!» - возмутился художник в беседе с «Телепрограммой».