Никаса Сафронова возмутили цены на отдых в Турции

Художник Никас Сафронов пожаловался на подорожавший отдых в Турции. По его словам, цены на проживание в отелях по сравнению с августом прошлого года выросли примерно на 40%.
«В том году в августе можно было поехать только в Турцию и Великобританию, остальные страны были закрыты. А в этом даже открыли Египет, а цены в Турции не падают. Есть отели, которые просят по 2-3 млн рублей за 2 недели!» - возмутился художник в беседе с «Телепрограммой».
При этом Сафронову удалось сэкономить на ПЦР-тестах: художник заблаговременно сделал прививку от коронавируса, и его пропустили на границе без дополнительных справок и тестирований.
«Если бы не было прививки, то нужно сдать три ПЦР-теста. Это примерно 10 тысяч рублей. Получается даже экономно», - отметил он.
Напомним, в 2018 году Никас Сафронов купил участок земли в турецкой Алании и с тех пор строит там дом. В интервью «Собеседнику» художник жаловался, что стройка превратилась в долгострой, турецкие строители все делают очень долго и с ошибками. По его словам, в турецкий особняк он вложил уже 35 млн рублей.
«Я постоянно вкладываю в стройку все заработанное. Уже ушла приличная сумма, думаю, что еще не одна сотня тысяч долларов мне потребуется. На эти деньги уже можно было два – три дома построить. Причем я сменил не одну турецкую бригаду – но результат тот же», - говорил Сафронов.