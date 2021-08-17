Цветы с могилы Олега Даля продают на рынке

- Воры, ворующие цветы с могилы Даля и торгующие ими на рынке! Заявление на вас уже в ОВД, - обратился к неизвестным негодяям автор послания, дав понять, что полиция уже в курсе их мелких пакостей. - Человека, у которого вы тащите, не в чем было похоронить, не было даже костюма. Здоровья вам и всяческих благ! В следующий раз, когда рука ваша потянется за цветками - вспомните об этом!