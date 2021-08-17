Цветы с могилы Олега Даля продают на рынке

Место упокоения замечательного актера Олега Даля на Ваганьковском кладбище входит в десятку самых посещаемых на этом знаменитом погосте Москвы. Могила находится на 12-м участке, ее легко найти по указателю, который установлен около дороги. На днях на ограду захоронения кто-то прикрепил рукописное объявление.
- Воры, ворующие цветы с могилы Даля и торгующие ими на рынке! Заявление на вас уже в ОВД, - обратился к неизвестным негодяям автор послания, дав понять, что полиция уже в курсе их мелких пакостей. - Человека, у которого вы тащите, не в чем было похоронить, не было даже костюма. Здоровья вам и всяческих благ! В следующий раз, когда рука ваша потянется за цветками - вспомните об этом!
Жизнь безумно талантливого и удивительного актера Олега Даля оборвалась 40 лет назад в гостинице в Киеве.
Воровство цветов с могил влечет за собой уголовную ответственность по статье «Кража» и грозит наказанием до 5 лет колонии. Правда, если стоимость украденных цветов составляет до 1 тыс. руб., кража считается мелкой и вор может отделаться штрафом.
Особенно популярен такой сомнительный бизнес был в 90-е годы. Тогда, чтобы избежать воровства, родственники усопших обрезали стебли живых цветков, втыкали их в землю или ограничивались искусственными цветами.