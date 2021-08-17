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Моргенштерн купил дом

Lenta.ru
44 минуты назад

Российский рэпер Моргенштерн (полное имя — Алишер Моргенштерн) рассказал о сбывшейся мечте приобрести собственную недвижимость. О покупке дома артист сообщил подписчикам в Instagram.

Моргенштерн купил дом
Фото: @morgen_shtern@morgen_shtern

Моргенштерн опубликовал в аккаунте серию фотографий и видео. На снимках артист стоит около стола с 20 пачками денег. На каждой из них указано, что она равняется пяти миллионам рублей. Рэпера также сняли на видео, где он считает на калькуляторе, а потом показывает его на камеру.

Моргенштерн отметил, что теперь ему «есть где жить» и пожелал подписчикам исполнения «мечтаний». Артист также добавил, что заработал на дом «без ущерба карме» и ждет поздравления с покупкой недвижимости. О том, где находится объект, Моргенштерн не рассказал.

Пользователи сети оценили новость, назвав рэпера «красавчиком». Они поздравили Моргенштерна с приобретением и попросили показать интерьеры дома. «Молодец парень! Ты достоин и хорошего дома и семьи!», «Ждем трек про дом», — отметили поклонники. Некоторые из них задались вопросом, сколько на сделке заработал агент по недвижимости.

В апреле 2021 года о мечте купить дом рассказал рэпер и блогер Давид Манукян. Он планировал приобрести жилье во время отношений с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой и поселиться там вместе с ней. Однако мечта не осуществилась. Манукян заявил, что в будущем достигнет этой цели.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,
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