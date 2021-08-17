Поклонники заметили шрам на шее МакSим

Поклонники заметили шрам и синяки на шее певицы МакSим после выписки из больницы.

Фото: Instagram Instagram

МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова) опубликовала в сторис Instagram фото с благодарностью поклонникам за цветы и теплые пожелания. Певица фотографировала букет и открытку, стоя напротив зеркала. На снимке видно, что МакSим сильно похудела за время, которое она провела в медикаментозной коме. Кроме того, внимательные поклонники заметили шрам и синяки на ее шее, оставшиеся после удаления трахеостомы – трубки с кислородом.

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Ранее менеджер певицы Маргарита Соколова рассказала, что 23 августа МакSим должны снять швы после трахеостомии.

МакSим в середине июня попала в больницу с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певице, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких МакSим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Новости об улучшении состояния МакSим появились в конце июля. 3 августа врачи отключили ее от ИВЛ и перевели на кислородную поддержку, а 7 августа стало известно, что певица полностью пришла в себя. 9 августа Абросимову перевели из реанимации в общую палату, где она продолжила реабилитацию.

Позже МакSим самостоятельно обратилась к поклонникам в соцсетях. Она рассказала, что, придя в себя после комы, очень удивилась, что прошло уже больше месяца. Артистка сообщила, что врачи запретили ей выступать, летать на самолете и напрягать легкие.