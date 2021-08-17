Александр Градский возвращается в «Голос»

В сентябре стартует юбилейный, десятый сезон музыкального шоу. Продюсеры программы посчитали символичным снова пригласить мэтра в жюри проекта, в котором он активно принимал участие до 2017 года. Он по праву считается одним из сильнейших наставников — подопечные, которых он отобрал на «слепых» прослушиваниях, побеждали все 4 сезона, которые он судил.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Вместе с Александром Борисовичем за пульты с красной кнопкой сядут Леонид Агутин, Дима Билан и Пелагея, буквально «золотой состав». Пока на его место многие сезоны подряд приглашали Сергея Шнурова, Басту или Ани Лорак — сам артист вкладывал все свои силы в музыкальный театр «Градский Холл». Вопреки заблуждениям, театром, названным его именем, 71-летний артист не владеет, а только управляет. По документам — это государственное учреждение.

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Как государственный служащий он обязан каждый год отчитываться о своих доходах и это не может быть тайной для жителей России. Так, согласно декларации, в 2018 году Александр Борисович заработал 16,7 млн рублей, годом спустя его доход составил 13,5 миллиона. В коронакризисный 2020-й Градский задекларировал всего 4,2 млн. Для сравнения: в 2017 году, когда наставник принимал участие в телепроекте, его годовой заработок перевалил за 25 миллионов, передает KP.ru.

Без участия в телевизионном шоу и в результате пандемии его заработки упали почти в шесть раз. Именно поэтому музыкант в срочном порядке решил продать две машины: «Тойоту» и «Шевроле». Но имущество Александра Градского и после этих продаж впечатляет. У него остались: 172-метровая квартира, три автомобиля («Линкольн», «Мерседес» и «Лексус»), 9 земельных участков, 2 жилых дома площадью более 1000 квадратных метров каждый, нежилая постройка плюс еще три объекта, обозначенных как «часть здания».