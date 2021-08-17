Ольга Шукшина рассказала о деменции матери

Когда она начинает говорить про то, что с ней было, она проваливается в воспоминания и может поведать о каждой детали. Но когда я спрашиваю её о вчерашних событиях, она не понимает, о чём речь. Я не побоюсь назвать это деменцией и, прежде всего, потерей памяти, — добавила Ольга Шукшина.

У Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери. Первая — Анастасия Вячеславовна Воронина-Франсишку — единственный ребёнок от первого мужа артистки Вячеслава Воронина. Ольга и Мария родились во втором браке с кинорежиссёром и писателем Василием Шукшиным. Последним супругом народной артистки был Алибасов. В декабре прошлого года они развелись.

Ранее пятый муж Лидии Федосеевой-Шукшиной, создатель группы «На-На» Бари Алибасов в беседе с NEWS.ru прокомментировал слова её младшей дочери Ольги. Женщина заявила, что мать больше любила её старшую сестру — Марию Шукшину. При этом сама Ольга всю жизнь чувствовала себя изгоем. Бывший супруг Федосеевой-Шукшиной не отрицает: Ольга и правда была изгоем. Однако, по его словам, в этом нет ничего удивительного — «за восемь лет, пока она жила с арабом, от неё не было ни одного звонка».