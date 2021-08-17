Детское фото и признание Андрея Кончаловского: как Юлия Высоцкая отметила 48-летие

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Стрижка южнокорейской лучницы Ан Сан — это, пожалуй, главный скандал Олимпиады: золотую медалистку дома подвергли травле из-за коротких волос. Мы вспомнили другие случаи, когда стрижка вызывала скандал, — от обрезанных волос Жанны д'Арк до ирокеза княгини Шарлен.

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Южнокорейская лучница Ан Сан взяла три золотые медали на Олимпиаде в Токио, одержав победу во всех соревнованиях своей дисциплины. К сожалению, на родине спортсменку ждали не только поздравления — она стала жертвой кибертравли. Соотечественники (в большей степени мужчины) начали оскорблять ее в Сети и называть феминисткой, что в Южной Корее считается синонимом слова «мужененавистница».

Ан Сан никогда открыто не заявляла о своей позиции — триггером для хейта стала короткая стрижка спортсменки.

Хорошо, что Ан получила золото, но из-за коротких волос она кажется феминисткой. Если это так, то я прекращаю ее поддерживать. Все феминистки должны умереть», — писали в Twitter. Из-за «феминистской прически» многие комментаторы требовали, чтобы лучница извинилась, а еще лучше — вернула свои медали.

Ан Сан на Олимпиаде в Токио, 2021 Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В Южной Корее до сих пор сильно антифеминистское движение, но современные кореянки все равно активно борются за свои права. Это касается не только политической и общественной жизни, но и внешности — в стране до сих пор существует строгий культ красоты. Многие южнокорейские девушки не хотят выглядеть как айдолы (известные актрисы и певицы), поэтому отказываются от косметики, не делают пластические операции и коротко стригут волосы.

В ответ на хейт в интернете Ан Сан заявила, что ей могут сколько угодно писать негативные комментарии — пока обидчики сидят дома и страдают от комплекса неполноценности, она со своей прической побеждает на соревнованиях. Сотни кореянок поддержали ее и запустили флешмоб, в рамках которого стригут волосы и делятся фотографиями новых причесок в социальных сетях.

Президент США Билл Клинтон, 1993Фото: Dirck Halstead/Getty Images

«Самая дорогая в истории» стрижка Билла Клинтона

13 мая 1993 года президент США Билл Клинтон сделал себе стрижку на борту самолета Air Force One, который стоял на взлетно-посадочной полосе аэропорта Лос-Анджелеса. По сообщениям СМИ, в тот день взлеты и посадки других самолетов были задержаны на час — все ждали, когда известный парикмахер Кристоф Шаттеман закончит стричь президента. Инцидент вызвал скандал и породил термин «хэйргейт» (hairgate). Клинтона и весь Белый дом обвиняли в высокомерии, а стрижку прозвали «самой дорогой в истории». Шаттеман, получивший за свою работу $200, вышел сухим из воды и благодаря «хэйргейту» стал только популярнее. Позднее оказалось, что никаких часовых задержек не было и всего один рейс вылетел с опозданием на две минуты.

Стрижка гарсон

В 1922 году во Франции был опубликован роман Виктора Маргерита La Garçonne (в русском переводе «Холостячка»), ставший пощечиной утонченному французскому вкусу. Маргерит в красках описал жизнь парижанки Моники Лербье, которая разочаровывается в мужчинах после измен мужа и увлекается актрисой Никеттой. Роман затрагивал много наболевших проблем, связанных с положением женщины в обществе. После публикации Маргерита лишили ордена Почетного легиона, обвинили в распутстве и попытке подорвать общественные нормы.

По сюжету Моника обрезает свои волосы в мальчишескую стрижку и, как отмечает один из героев романа, меняется — новый образ дает ей силу и независимость. Прическа героини получила название «гарсон» и стала очень популярна, несмотря на скандальную репутацию «Холостячки». В 1920-е годы женщины хотели подражать Монике и делали себе такую же стрижку, чтобы освободиться от гендерных стереотипов. Искусствовед Ольга Хорошилова пишет, что короткие стрижки носили многие известные женщины того времени, и иногда их было действительно непросто отличить от мужчин.

Актриса Луиза Брукс, 1920-еФото: Bettmann/Contributor/Getty Images

Портрет девушки, Пьер-Нарсис Герен, 1812Фото: wikiart.org

Стрижка жертвы Французской революции

После начала Французской революции под лезвием гильотины погибли тысячи людей — в основном аристократы, которых радикальные якобинцы обвиняли в предательстве революционных идеалов. В то время молодые французы, чьи родственники умерли «под бритвой нации», танцевали на «балах жертв». Их шеи украшали тонкие красные ленты, символизирующие след от лезвия гильотины, а головы — короткие стрижки на манер тех, что делали осужденным на казнь. Прическа получила название «стрижка жертвы» — она считалась символом сопротивления, но в итоге стала модным атрибутом.

Ирокез невестки Грейс Келли — княгини Шарлен

Если ты замужем за сыном Грейс Келли, невольно приходится быть немного классической красоткой: все эти королевские атрибуты вроде кейпов, бриллиантов, шпилек всегда были в арсенале княгини Шарлен. Но в декабре 2020 года она повергла многих в шок, когда сделала стрижку ирокез накануне рождественской вечеринки во дворце. Подданные ахнули. А критики вспомнили, что Шарлен в прошлом была пловчихой, выступала на Олимпиаде за ЮАР, возможно, любила эту стрижку во время спортивной юности В ответ на обвинения, что она выглядит «не по-королевски», княгиня напомнила, что в 2021 году есть более тревожные темы для обсуждения, чем прически. Кейт Миддлтон, твой ход!

Шарлен, княгиня Монако, 16 декабря 2020Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Стрижка Жанны д’Арк

В 13 лет будущая святая по имени Жанна д’Арк услышала голоса ангелов и объявила, что именно ей предстоит изгнать английских захватчиков из Франции и положить конец Столетней войне. Существует легенда, что голоса посоветовали Жанне коротко подстричь волосы. Она действительно носила короткую стрижку (и мужскую одежду), но мнения историков на этот счет расходятся. Одни говорят, что таким образом воительница пыталась быть похожей на мужчину и не выделяться среди солдат. Другие утверждают, что все дело в практических соображениях Жанны. Еще со времен Александра Македонского воины коротко обрезали свои волосы, чтобы противник не мог ухватиться за них во время битвы.

Военные походы Жанны приносили Франции успех в Столетней войне. В 1429 году она освободила Орлеан, но уже через год из-за предательства была взята в плен бургундцами. За 10 000 ливров они продали д’Арк англичанам, которые обвинили воительницу в ереси. В одном из пунктов говорилось, что своей короткой стрижкой и мужской одеждой д’Арк нарушает божественный закон, но она утверждала, что делает это по велению Господа. Ее приговорили к смерти и сожгли на костре в 1431 году — перед казнью Жанну обрили наголо.

Джин Сиберг в роли Жанны д’Арк в фильме «Святая Жанна» Отто Премингера, 1957Фото: Silver Screen Collection/Getty Images

Зендея в платье Versace на балу Института костюма — 2018. Ее образ был вдохновлен Жанной д'Арк.Фото: Dia Dipasupil/WireImage/Getty Images

Винифред Ленихан в роли Жанны д’Арк в спектакле «Святая Жанна» Бернарда Шоу, 1923Фото: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Считается, что стрижка Жанны д’Арк — прототип современного боба — оказала большое влияние на женщин в начале XX века. В 1920-е годы многие начали стричь волосы, выступая против стигматизации женщин с короткими прическами.

Прически Марии-Антуанетты

Королева Мария-Антуанетта ввела в моду высокую прическу a-la Belle Poule — символ роскоши и избытка, в которых жили монархи и аристократы Франции до начала Великой французской революции. Вместе с личным парикмахером Леонаром королева создавала на голове целые скульптуры, вплетая в волосы фигурки кораблей и животных, фрукты и драгоценности. Ее часто ругали за экстравагантность, но француженки хотели подражать королеве.

Производство аксессуаров для волос процветало, пока королева не отказалась от своего необычного стиля. Вслед за ней француженки начали делать простые и удобные укладки, из-за чего пострадала промышленность. Если верить историкам, когда Мария-Антуанетта появилась на портрете с обычной укладкой, ее обвинили в неуважении к французским приличиям, отказе от королевского образа и национальной деградации.

«Мария-Антуанетта с розой», Элизабет Виже-Лебрен, 1783Фото: wikiart.org