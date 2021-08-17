Кушанашвили рассказал об отдыхе в компании проституток

«Леня, люблю тебя любого! Помню, как мы на квартире допивали коньяк двухкопеечный, ты говорил, что тебя не берут на телевидение. Мы оба были патлатые, у меня были сальные волосы, у тебя — хуже, потому что перхоти больше вываливалось. С нами были шлюхи 70 плюс, Варум, прости. Помню эти дни и ночи. Денег не было, но я знал, что Леня будет музыкантом номер один». – сказал он.