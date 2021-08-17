Кушанашвили рассказал об отдыхе в компании проституток

Отар Кушанашвили рассказал, как отдыхал с Леонидом Агутиным и проститутками. Об этом он заявил в своем YouTube-шоу «Каково?!».
«Леня, люблю тебя любого! Помню, как мы на квартире допивали коньяк двухкопеечный, ты говорил, что тебя не берут на телевидение. Мы оба были патлатые, у меня были сальные волосы, у тебя — хуже, потому что перхоти больше вываливалось. С нами были шлюхи 70 плюс, Варум, прости. Помню эти дни и ночи. Денег не было, но я знал, что Леня будет музыкантом номер один». – сказал он.
Сам же Агутин не отрицает, что не был верен своей супруге Анжелике Варум, однако та с ним не смогла развестись и закрыла глаза на предательства мужа. В беседе с Ириной Шихман музыкант признался, что очень рад этому.
«Это для каждого человека самостоятельное решение. Если без человека не можешь, то имеет смысл договориться. По идее, моя жена давно должна была меня бросить из-за измен и просто не трепать себе нервы», – сказал Агутин.
Напомним, что в 2011 году Агутина застали за поцелуями с неизвестной брюнеткой. Снимки тогда попали в СМИ и активно обсуждались поклонниками артистов.