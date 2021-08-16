В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

МакSим показала, как похудела во время болезни

Газета.Ru
1 час назад

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова, в девичестве Максимова) опубликовала в Instagram первое после выписки домашнее фото.

На снимке она показала букет цветов от телеведущего Дмитрия Борисова. Также в кадр попали сильно похудевшие ноги певицы — очевидно, во время госпитализации с пневмонией и двухмесячной комы артистка значительно потеряла вес.

Артистку госпитализировали с пневмонией в июне. «11 июня начала чувствовать симптомы простуды, сделала срочный тест, который снова показал отрицательный результат. Я приняла решение не отменять концерт из-за простуды, поэтому, как написали во многих пабликах, я выглядела уставшей. Выступала я на сцене уже с температурой 39», — описывала свои симптомы Максим, лежа в больнице. После этого исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозную кому, в которой она пробыла до 7 августа. Через два дня девушку перевели из реанимации в обычную палату.

13 августа артистка выписалась из больницы. 16 августа ее представительница опровергла слухи о том, что звезда направится в реабилитационный центр.

Шоу-бизнес,Видео,Дмитрий Борисов,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители