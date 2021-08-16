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Менеджер МакSим опровергла информацию о направлении певицы в реабилитационный центр

Москва24иещё 8
33 минуты назад

Менеджер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опровергла информацию, что артистка была направлена на реабилитацию в медицинский центр в Подмосковье. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Менеджер МакSим: "Все лечение происходит у нее дома"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что МакSим пройдет трехнедельный курс реабилитации, в который входит дыхательная гимнастика и другие восстановительные упражнения.

"Никуда она не отправляется, вся необходимая помощь по реабилитации оказывается ей дома. Кто это выдумал – неизвестно. Все лечебное восстановление происходит у нее дома", – заявила Соколова.

По ее словам, певица ходит, но в основном старается лежать и спать.

МакSим выписали из больницы 13 августа. Представитель певицы уточнила, что она продолжит восстановление после болезни дома.

Артистка была госпитализирована с 40-процентным поражением легких 15 июня. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.

3 августа представитель MaкSим рассказала, что певицу окончательно вывели из медикаментозного сна. Ей удалось связаться с певицей по видеосвязи. Тогда МакSим подтвердила, что чувствует себя лучше и передала привет всем, кто за нее переживал.

Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,Московская Область,
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