«МегаФон» начал показ сериала с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева

«МегаФон» представил семейный сериал с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева в ролях напарников-спецагентов. Цель проекта — отойти от традиционных рекламных форматов. «МегаФон» стремится отразить наиболее актуальные ценности для своих абонентов, обновляя при этом креативную подачу в рекламе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе оператора.
Каждая серия рекламного сериала представляет собой законченный эпизод и продвигает конкретный продукт «МегаФона». Главные герои — напарники-спецагенты оказываются в различных ситуациях, близких каждому абоненту. В основе сюжетной интриги — традиционный тандем опытного и молодого напарников, которые вместе могут выйти из любой ситуации.
Герой Брюса Уиллиса в сериале создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов партнером «МегаФона» — компанией Deepcake. Датасет для создания героя состоял из 34 тысяч кадров фильмов и видеоматериалов с участием Брюса Уиллиса.
«Мне понравилась точность, с которой получился мой персонаж. У меня отличный напарник, режиссерская работа также на высоте. Получился мини-фильм в привычном мне жанре комедийного боевика. Для меня это прекрасная возможность вернуться в прошлое. Нейросеть обучалась на контенте времен "Крепкого орешка" и "Пятого элемента", поэтому мой герой похож на образы тех лет. С появлением современных технологий, даже находясь на другом континенте, я мог общаться, работать и участвовать в съемках. Это очень новый и интересный опыт, я благодарю всю нашу команду», — говорит Брюс Уиллис.
Легенда мирового кино Брюс Уиллис, немногословный и бескомпромиссный, символизирует надежность и справедливость. Азамат Мусагалиев, один из самых популярных комиков и телеведущих в России, искренний, немного наивный, но находчивый, и умеет в каждой ситуации найти выгоду.
«Для меня это первый подобный опыт съемок с использованием технологии генерации лиц. Я впечатлен результатом и тем, насколько сегодня технологии меняют и облегчают привычные процессы. В первой серии мы с Брюсом попадаем в сложную ситуацию: в результате шпионских интриг мы потерпели поражение, и только новое предложение от "МегаФона" помогает нам найти выход из ситуации. Впереди зрителей ждут новые серии, в которых моя находчивость и харизма Брюса не раз спасают мир», — отметил Азамат Мусагалиев.
Первый эпизод сериала рассказывает о новом тарифе «МегаФона» — «Первый семейный», уникальном предложении, которое позволяет без абонентской платы общаться с близкими бесплатно и безлимитно при любом балансе. Режиссером первого ролика стал Илья Найшуллер.
«Новый подход к рекламе, создание качественного сериала вместо традиционных форматов станет очередным изменением, выделяющим наш бренд на рынке, и поможет нам стать еще ближе к нашим клиентам. Мы проанализировали потребности абонентов и выяснили, что важнейшими ценностями для них являются справедливость, надежность и выгода. Эти ценности уже находят отражение в наших продуктах, в частности, в линейке #БезПереплат. Уверен, формат сериала с дуэтом напарников очень точно передаст все преимущества "МегаФона"», — говорит коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.