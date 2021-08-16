«Варум, прости»: Кушанашвили рассказал об изменах Агутина

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили рассказал, как в юные годы он отдыхал вместе с музыкантом Леонидом Агутиным. Своими воспоминаниями он поделился в рамках шоу «Каково» на YouTube.
— Леня, люблю тебя любого! Помню, как мы на квартире допивали коньяк двухкопеечный, ты говорил, что тебя не берут на телевидение. Мы оба были патлатые, у меня были сальные волосы, у тебя — хуже, потому что перхоти больше вываливалось. С нами были шлюхи 70+. Варум, прости! Помню эти дни и ночи. Денег не было, но я знал, что Леня будет музыкантом номер один, — поделился воспоминаниями журналист.
Не в первый раз в Сети появляются слухи об изменах Агутина. В 2011 году СМИ публиковали фотографии и видеозапись, на которых видно, что Агутин страстно целуется с темноволосой красоткой на фестивале «Новая волна». Музыканта не остановило то, что в поездке с ним была его супруга, которая в этот вечер чуть раньше отправилась в отель. Анжелика Варум тогда хотела подать на развод, но в результате решение так и не было принято — пара до сих пор вместе.
Также Отар Кушанашвили прокомментировал развод Ксении Бородиной. Он отметил, что расторжение брака сильно сказалось на эмоциональном состоянии звезды, несмотря на то что публично она это не показывает.