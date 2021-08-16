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Сын Виктора Цоя подал жалобу в московский суд

Мослентаиещё 1
1 час назад

Сын лидера группы «Кино» Виктора Цоя Александр подал апелляционную жалобу на решение Савеловского суда в Москве, который отказался рассматривать его иск к авторам фильма «Цой». Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Сын Виктора Цоя подал жалобу в московский суд
Фото: Евгений Гурко / КоммерсантъЕвгений Гурко / Коммерсантъ

«Сын музыканта обратился с исковым заявлением к авторам фильма "Цой" о защите права на охрану изображения. Истец утверждает, что ответчики использовали ранее не обнародованные фотографии Виктора Цоя без разрешения истца», — рассказали в суде.

Незадолго до этого Александр Цой подал три иска к создателям картины в Пресненский и Савеловский суды, однако все три исковых заявления были отклонены.

Ранее, 15 августа, исполнился 31 год со дня трагической смерти артиста. В честь этого москвичи вспомнили культовые песни Цоя, исполнив их на центральной столичной улице — Арбате, где стоит «стена Цоя».

«Очень жаль, что талантливые люди так рано уходят. Его хиты всегда будут актуальны для нашего поколения. Жаль, что следующее поколение уже не поймет, о чем песни, да и слушать не станут», — отметили пользователи сети.

Шоу-бизнес,Александр Цой,Виктор Цой,Москва,
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