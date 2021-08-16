Пьеха захотел запретить обидчице его сына выходить из дома

Конфликт, в котором из-за действий взрослой женщины пострадал 7-летний сын Стаса Пьехи, набирает обороты: вместо извинений, жена звездного арбитра продолжает выступать агрессором в сторону семьи певца. В ответ — пострадавшая сторона действует через официальные органы, для этого они снова обратилась в следственный комитет.

Фото: Instagram Instagram

На основе нанесенных увечий ребенку (у Петра после инцидента была обнаружена черепно-мозговая травма, против 53-летней скандалистки было возбуждено уголовное дело. Но это не только не заставило Ирину задуматься о содеянном, но вдохновило на новые не самые логичные поступки. В свою защиту, она представила видео, которое совсем не сглаживает ситуацию: на нем зафиксировано лишь то, что происходило до самого конфликта, противореча признаниям самой Безбородовой.

Видео дня

Безбородова заявила, что якобы никого не била, и сама является жертвой нападения, хотя на видео, которое ранее облетело сеть, она лично признается, что «схватила Петю за руку и швырнула на бок». Адвокат потерпевших, Сергей Жорин, возмущен ее поведением:

«Во-первых, это признание самой Безбородовой, которое есть на видео, во-вторых, справки Пети из трех больниц, в-третьих, само уголовное дело. Перед его возбуждением была проведена доследственная проверка и собраны доказательства», — передает слова адвоката издание StarHit.

Мама пострадавшего мальчика и бывшая жена Стаса Пьехи, Наталья Горчакова, направила следователю ходатайство об избрании меры пресечения, где просит ограничить свободу обидчицы: запретить ей выходить из дома с 20 часов вечера до 8 утра, пользоваться Интернетом, общаться с участниками процесса и посещать массовые мероприятия.

В документе против Ирины, модель подчеркивает:

«Насколько мне известно, Безбородова свою вину не признает, в своих действиях не раскаивается. Ею не были принесены извинения ни мне, ни моему сыну. А из публикации, появившейся на одном из питерских сайтов и перепечатанной рядом СМИ, следует, что ребенка якобы никто не избивал, медицинские документы сфальсифицированы, а сама Ирина является жертвой оговора. Это абсолютная ложь и попытка оказать давление, избежать ответственности и воспрепятствовать производству по уголовному делу», — указывает в документе она.

Адвокат Сергей Жорин надеется, что их ходатайство будет удовлетворено и следствие выйдет с ним в суд: «Статья 97 УПК предусматривает избрание подозреваемому меры пресечения в том числе, если он каким-то образом пытается воспрепятствовать расследованию уголовного дела, что в данном случае и происходит».