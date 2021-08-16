Пьеха захотел запретить обидчице его сына выходить из дома

Конфликт, в котором из-за действий взрослой женщины пострадал 7-летний сын Стаса Пьехи, набирает обороты: вместо извинений, жена звездного арбитра продолжает выступать агрессором в сторону семьи певца. В ответ — пострадавшая сторона действует через официальные органы, для этого они снова обратилась в следственный комитет.
На основе нанесенных увечий ребенку (у Петра после инцидента была обнаружена черепно-мозговая травма, против 53-летней скандалистки было возбуждено уголовное дело. Но это не только не заставило Ирину задуматься о содеянном, но вдохновило на новые не самые логичные поступки. В свою защиту, она представила видео, которое совсем не сглаживает ситуацию: на нем зафиксировано лишь то, что происходило до самого конфликта, противореча признаниям самой Безбородовой.
Безбородова заявила, что якобы никого не била, и сама является жертвой нападения, хотя на видео, которое ранее облетело сеть, она лично признается, что «схватила Петю за руку и швырнула на бок». Адвокат потерпевших, Сергей Жорин, возмущен ее поведением:
«Во-первых, это признание самой Безбородовой, которое есть на видео, во-вторых, справки Пети из трех больниц, в-третьих, само уголовное дело. Перед его возбуждением была проведена доследственная проверка и собраны доказательства», — передает слова адвоката издание StarHit.
Мама пострадавшего мальчика и бывшая жена Стаса Пьехи, Наталья Горчакова, направила следователю ходатайство об избрании меры пресечения, где просит ограничить свободу обидчицы: запретить ей выходить из дома с 20 часов вечера до 8 утра, пользоваться Интернетом, общаться с участниками процесса и посещать массовые мероприятия.
В документе против Ирины, модель подчеркивает:
«Насколько мне известно, Безбородова свою вину не признает, в своих действиях не раскаивается. Ею не были принесены извинения ни мне, ни моему сыну. А из публикации, появившейся на одном из питерских сайтов и перепечатанной рядом СМИ, следует, что ребенка якобы никто не избивал, медицинские документы сфальсифицированы, а сама Ирина является жертвой оговора. Это абсолютная ложь и попытка оказать давление, избежать ответственности и воспрепятствовать производству по уголовному делу», — указывает в документе она.
Адвокат Сергей Жорин надеется, что их ходатайство будет удовлетворено и следствие выйдет с ним в суд: «Статья 97 УПК предусматривает избрание подозреваемому меры пресечения в том числе, если он каким-то образом пытается воспрепятствовать расследованию уголовного дела, что в данном случае и происходит».
Напомним, что 18 июля семилетнего сына Стаса Пьехи и Наталии Горчаковой Петра избила соседка по участку. Ей оказалась супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова и мать троих его детей. Женщина разозлилась на мальчика за то, что тот нарочно проткнул ручкой надувной бассейн, находящийся на ее территории. После чего женщина толкнула ребенка на землю, где он получил множественные ушибы.