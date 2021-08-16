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На Рианну подали в суд из-за незаконного использования чужой песни

Вечерняя Москва
39 минут назад

Артистка, имя которой не называется, подала судебный иск против певицы Рианны.

Рианну обвинили в использовании чужой песни
Фото: InstagramInstagram

Знаменитость обвиняют в том, что она якобы использовала на показе Savage X Fenty чужую песню без разрешения. При этом Рианна выбрала ту версию композиции, в которой используются священные исламские тексты.

Подавшая в суд на звезду певица утверждает, что предупреждала официальных представителей бренда Fenty, что в композиции содержатся тексты из притч, поэтому некоторые мусульмане могут оскорбиться, услышав песню на модном показе. По словам оставшейся анонимной певицы, из-за поступка Рианны ей угрожают расправой, поэтому она вынуждена скрываться. Женщина требует, чтобы звезда выплатила ей компенсацию в размере 10 миллионов долларов, передает портал «Экономика сегодня».

Ранее суд отказался вернуть Бритни Спирс ее поместье. Адвокат звезды настаивал, что Бритни подвергается ежедневному вреду, в том числе эмоциональному, психологическому и финансовому. Отстранение от контроля над недвижимостью было бы важным для возможного расследования использования Джейми Спирсом денег дочери, указала защита.

Шоу-бизнес,Рианна,Бритни Спирс,
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