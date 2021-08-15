В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Борисова намекнула на трагедию в семье

Ирина Лебедева
56 минут назад

Дана Борисова, скандально известная российская телеведущая, выложила в инстаграме фотографию своего отца. Дана и Александр Александрович стоят, обнявшись, у машины Скорой помощи. Оба – и теледива, и пенсионер МВД – прекрасно выглядят.

Борисова намекнула на трагедию в семье
Фото: InstagramInstagram

Догадываться, что что-то произошло с отцом, или же медицинский транспорт в кадре для антуража, Дана предоставила подписчикам.

Ее пост в микроблоге также не проясняет ситуации. Вроде бы из текста следует, что она случайно узнала, что ее папу забирают в больницу и сожалеет, что уделяла родителям недостаточно внимания. Но возможно, Скорая просто заставила ее заволноваться , напомнив о том, что родители не молодеют.

«Раз я вчера весь день провела с мамой, то решила сегодня заехать проведать папу. Приехала, а у его домика стоит машина скорой помощи. И ведь у вас всех, уверена, родители с возрастом начинают болеть, а время так быстротечно. Хочется проводить время с ними намного больше. Дорогие наши родители, пожалуйста, не болейте и берегите себя, хотя бы для нас, ваших родных», – пишет Борисова.

Некоторые подписчики тут же откликнулись, пожелав ее отцу скорейшего выздоровления.

«Здоровья папуле. Родители самое дорогое что мы имеем».

Другие резонно пишут, что человек, которого госпитализируют на карете Скорой помощи, вряд ли станет участвовать в фотосессии. И вообще, кто сказал, что врачи приехали именно к нему? Квартир в доме немало.

«Да, у папы скорая, айда сфоткаться сразу», «Дана написала, что возле его дома, но не написала к нему. Дом многоквартирный», «А папа прям бодрячком!»

Но практически все единодушно отметили сходство дочери и отца.

«Первый раз увидела Вашу папу... Вот откуда Ваше лицо!», «Дана, вы с папой очень похожи», «Ты так похожа на отца».

Дана Борисова после сенсационного признания в том, что у нее были проблемы с алкоголем и наркотиками, начала вести здоровый образ жизни. Телеведущая пишет в своем Инстаграме тем, как ей хорошо быть трезвой.
Шоу-бизнес,Дана Борисова,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители