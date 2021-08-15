Борисова намекнула на трагедию в семье

Дана Борисова, скандально известная российская телеведущая, выложила в инстаграме фотографию своего отца. Дана и Александр Александрович стоят, обнявшись, у машины Скорой помощи. Оба – и теледива, и пенсионер МВД – прекрасно выглядят.
Догадываться, что что-то произошло с отцом, или же медицинский транспорт в кадре для антуража, Дана предоставила подписчикам.
Ее пост в микроблоге также не проясняет ситуации. Вроде бы из текста следует, что она случайно узнала, что ее папу забирают в больницу и сожалеет, что уделяла родителям недостаточно внимания. Но возможно, Скорая просто заставила ее заволноваться , напомнив о том, что родители не молодеют.
«Раз я вчера весь день провела с мамой, то решила сегодня заехать проведать папу. Приехала, а у его домика стоит машина скорой помощи. И ведь у вас всех, уверена, родители с возрастом начинают болеть, а время так быстротечно. Хочется проводить время с ними намного больше. Дорогие наши родители, пожалуйста, не болейте и берегите себя, хотя бы для нас, ваших родных», – пишет Борисова.
Некоторые подписчики тут же откликнулись, пожелав ее отцу скорейшего выздоровления.
«Здоровья папуле. Родители самое дорогое что мы имеем».
Другие резонно пишут, что человек, которого госпитализируют на карете Скорой помощи, вряд ли станет участвовать в фотосессии. И вообще, кто сказал, что врачи приехали именно к нему? Квартир в доме немало.
«Да, у папы скорая, айда сфоткаться сразу», «Дана написала, что возле его дома, но не написала к нему. Дом многоквартирный», «А папа прям бодрячком!»
Но практически все единодушно отметили сходство дочери и отца.
«Первый раз увидела Вашу папу... Вот откуда Ваше лицо!», «Дана, вы с папой очень похожи», «Ты так похожа на отца».