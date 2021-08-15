Борисова намекнула на трагедию в семье

«Раз я вчера весь день провела с мамой, то решила сегодня заехать проведать папу. Приехала, а у его домика стоит машина скорой помощи. И ведь у вас всех, уверена, родители с возрастом начинают болеть, а время так быстротечно. Хочется проводить время с ними намного больше. Дорогие наши родители, пожалуйста, не болейте и берегите себя, хотя бы для нас, ваших родных», – пишет Борисова.