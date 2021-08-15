Кадони рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони вынужден был признаться, что серьезно болен. Третий раз за месяц с ним случился приступ тяжелой аллергии. Он был вынужден вызвать Скорую помощь, - информирует СтарХит.

Фото: Instagram Instagram

Медики определили, что у телеведущего – генерализованная крапивница. Это достаточно опасно, так что Кадони придется пройти обследование, чтобы найти причину такой реакции организма.

Кожа Влада покрылась красными пятнами, которые не прошли окончательно даже после принятия мер первой помощи. Кадони показал себя в видеоролике, который он выложил в сторис инстаграма.

Он сообщил, что при таком приступе очень быстро отекают лицо, руки, ноги, а само лицо становится ярко-красным.

«Любое касание к коже вызывает сильное жжение. Минут 15 головокружения, тошнота, потеря ориентации», - пожаловался ведущий «Дома-2».

Пока неизвестно, сможет ли Влад вести реалити-шоу в ближайшее время. Это будет зависеть от того, насколько быстро его организм справится с крапивницей, а также от объема обследований, которые назначат медики.

Крапивница, несмотря на несколько легкомысленное название, неприятное и трудноизлечимое заболевание. Ранее на аллергию жаловалась певица Анна Седокова. Экс-звезда «ВИА ГРы» долго лечилась и даже восстанавливалась в санатории.