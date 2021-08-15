Боня рассказала о том, как заработала тысячу долларов

Виктория Боня решила открыть собственные курсы по обучению представительниц прекрасного пола устраиваться в жизни. В качестве примера 41-летняя телеведущая берет истории из собственной жизни. Об этом рассказывает портал woman.ru.

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Так, она объясняет девушкам, как правильно общаться с мужчинами (речь идет, безусловно, о людях статусных и обеспеченных), чтобы решить свои проблемы.

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Виктория рассказывает, как трудно начинала покорять мир. Она в 16 лет приехала из Краснокаменска в Москву, училась, подрабатывала, жила очень скромно. Средств хватало только на еду и аренду дешевого койко-места.

«Помню, мы жили в комнате, снимали на Пролетарской комнату у хозяйки, где было три железных кровати, примерно такая комната большая, как мой зал, три кровати железных, один стол и больше ничего! Ванная была настолько убогая, что мне просто было противно, я просто не могла туда залезть, вот так вот. Ну а что делать? Жить не на что было, и возможности не было», - приводит слова теледивы woman.ru.

Но уже через два года, когда девушке исполнилось 18 (Боня озвучила свой совершеннолетний возраст), она заработала первую тысячу долларов. Эти деньги она получила за свидание с неким небедным и щедрым господином. Боня так озвучила давнюю историю:

«Мы с ним провели весь вечер, всю ночь проиграли в казино. На следующее утро он улетал. Мы заехали к нему домой, он собрал вещи, и я его проводила в аэропорт. Мы поцеловались. Он звонит из самолета и говорит: ''Загляни в карман к себе'''. Я заглядываю, а у меня там тысяча долларов. Он говорит: ''Пойди и купи себе что-нибудь''».

Сейчас Виктория живет в Монако. Она воспитывает дочь от Алекса Смерфита, сына ирландского миллиардера, бизнесмена сэра Майкла Смерфита. Виктория и Алекс прожили в гражданском браке семь лет.

Возможно, Боня вернется в Москву. Она сообщила подписчикам, что ей предложили работу мечты – но она пока не может делиться подробностями.