Авербуху пришлось разлучиться с женой и новорожденным сыном

Лиза Арзамасова подарила своему супругу Илье Авербуху сына. Новоиспеченный отец посмотрел на малыша, принял поздравления, и буквально через несколько часов улетел из столицы. Кормильца увеличившейся семьи ждала работа.

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«Я уже улетел в Нижний Новгород, где продолжаю репетировать гала-шоу, посвященное юбилею города», - приводит слова Ильи СтарХит.

Также счастливый папа поделился с журналистами некоторыми подробностями важного семейного события. Он рассказал, что Лиза чувствует себя хорошо, роды прошли без осложнений. С малышом тоже все в порядке.

«Я бесконечно счастлив рождению второго сына своего, нашего с Лизой первенца. Мальчик, 3800 граммов, 53 сантиметра. У нас получился настоящий богатырь», — гордо заявил 47-летний фигурист.

Имя маленькому человечку пока еще не дали. Родители подобрали несколько приемлемых, на их взгляд, вариантов, и теперь хотят немного подождать.

«Имя еще решается. Хотим несколько дней посмотреть, какой из вариантов лучше всего ему подойдет», - сообщил Авербух.

Звездные друзья и поклонники пары поздравляют молодую семью с пополнением. Свои комментарии в микроблоге Арзамасовой оставили Татьяна Брухунова, Анна Михайловская, Алексей Маклаков, Дарья Мороз, Евгения Медведева и другие селебрити.