В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Джигурда ищет Волочковой богатого жениха

Ирина Лебедева
59 минут назад

Скандальный актер Никита Джигурда признался, что очень хочет устроить личную жизнь своей давней приятельницы Анастасии Волочковой. Он рассказал, что нашел ей греческого миллионера, но капризная балерина отказалась даже знакомиться – мужчина ей не понравился по фото.

Джигурда ищет Волочковой богатого жениха
Фото: InstagramInstagram

На вечеринке по случаю презентации видеоклипа на песню «СиСи» диджея Кати Гусевой актер поделился своими планами по этому поводу – ведь Волочковой уже 45, а она еще ни разу не выходила замуж официально.

«Настя очень привлекательная. Но у нее такой дух, что многие мужчины просто не выдерживают. Она – вольная, свободная, талантливая, красивая и говорит то, что думает. Далеко не все мужчинам это нравится!»

Джигурда активно рекламирует свою подругу. И примой-балериной очень заинтересовался некий миллионер из Греции. Он хотел познакомиться с Анастасией. Однако та сразу отказалась.

«В прошлом году у нас в Греции был один миллионер, которому Настя очень нравилась. Мы их даже пытались свести. Но Волочкова категорически отказалась, посмотрев его фотографии. Он ей просто не понравился внешне».

Разборчивость Волочковой Джигурда, в целом, одобряет. Он даже видит сходство между ней и собственной супругой.

«Анисина у меня такая же. Ей делали предложения такие крутые ребята, но она всем отказывала, потому что они ей не нравились

Мне её мама раньше говорила: «Ты кто такой?». Она хотела как на «Титанике» через дочку войти в высшее общество. Не получилось: Маринка выбрала Джигурду. Что касается Насти, будем продолжать поиски», - отметил актер.

Российский артист Никита Джигурда заявил, что если в паре есть «стерильная» любовь, люди могут заболеть любой болезнью, вплоть до онкологических заболеваний. В интервью Лене Лениной Джигурда отметил, что под этим термином понимает чрезмерную нежность и обилие ласковых слов.

Шоу-бизнес,Лена Ленина,Никита Джигурда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители