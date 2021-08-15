Джигурда ищет Волочковой богатого жениха

Скандальный актер Никита Джигурда признался, что очень хочет устроить личную жизнь своей давней приятельницы Анастасии Волочковой. Он рассказал, что нашел ей греческого миллионера, но капризная балерина отказалась даже знакомиться – мужчина ей не понравился по фото.

Фото: Instagram Instagram

На вечеринке по случаю презентации видеоклипа на песню «СиСи» диджея Кати Гусевой актер поделился своими планами по этому поводу – ведь Волочковой уже 45, а она еще ни разу не выходила замуж официально.

«Настя очень привлекательная. Но у нее такой дух, что многие мужчины просто не выдерживают. Она – вольная, свободная, талантливая, красивая и говорит то, что думает. Далеко не все мужчинам это нравится!»

Джигурда активно рекламирует свою подругу. И примой-балериной очень заинтересовался некий миллионер из Греции. Он хотел познакомиться с Анастасией. Однако та сразу отказалась.

«В прошлом году у нас в Греции был один миллионер, которому Настя очень нравилась. Мы их даже пытались свести. Но Волочкова категорически отказалась, посмотрев его фотографии. Он ей просто не понравился внешне».

Разборчивость Волочковой Джигурда, в целом, одобряет. Он даже видит сходство между ней и собственной супругой.

«Анисина у меня такая же. Ей делали предложения такие крутые ребята, но она всем отказывала, потому что они ей не нравились

Мне её мама раньше говорила: «Ты кто такой?». Она хотела как на «Титанике» через дочку войти в высшее общество. Не получилось: Маринка выбрала Джигурду. Что касается Насти, будем продолжать поиски», - отметил актер.