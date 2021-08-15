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Роды  Арзамасовой обошлись Авербуху в 1, 3 млн рублей

Ирина Лебедева
52 минуты назад

Актриса Лиза Арзамасова родила Илье Авербуху сына. Журналисты узнали, во сколько обошлось супругам появление младенца на свет в лучшем перинатальном центре Москвы.

Роды Арзамасовой обошлись Авербуху в 1, 3 млн рублей
Фото: InstagramInstagram

Еще недавно Лиза говорила, что беременность была одним из самых счастливых моментов в ее жизни. И вот долгожданный малыш появился на свет. Это первый ребенок Арзамасовой. Роды проходили в платном роддоме.

«Вип-роды в лучшем роддоме Москвы обошлись Илье в 1 миллион 300 тысяч рублей, ради суммы он усердно работал в Сочи вплоть до самых родов», – информирует портал Blitz.

Авербух при этом не присутствовал – жена изначально была против.Еще во время беременности в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!» Арзамасова сообщила, что не хотела бы, чтобы муж присутствовал при родах.

«Не хотела бы, чтобы Илья присутствовал при родах. Это интимный момент», – говорила звезда «Папиных дочек».

Пол ребенка счастливые родители пока не сообщили публике, однако их друзья уже объявили, что родился мальчик. У Ильи это второй сын – первый его ребенок появился на свет от отношений с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Арзамасова рассказала, что Авербух сделал ей предложение 6 декабря и уже через две недели, на следующий день после его дня рождения, они поженились. Улучшения ситуации с коронавирусом ради большого торжества они ждать не стали.

В июле 2020-го в СМИ появилась информация о романе 47-летнего Авербуха с 25-летней Арзамасовой, а 20 декабря они опубликовали фото и видео со своей свадьбы.
Шоу-бизнес,Ирина Лобачева,Илья Авербух,Москва,
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