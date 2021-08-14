Арзамасова и Авербух стали родителями

14 августа Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями. Популярная актриса родила первенца и опубликовала первый семейный кадр в своем Instagram-блоге.

Фото: Instagram Instagram

На фото, сделанном в родильной палате, звезда «Папиных дочек» трогательно обнимает супруга, который держит на руках новорожденного ребенка.

Звездные друзья и поклонники пары поздравляют молодую семью с пополнением. Свои комментарии под постом Арзамасовой оставили Татьяна Брухунова, Анна Михайловская, Алексей Маклаков, Дарья Мороз, Евгения Медведева и другие селебрити.

Напомним, что для звезды «Папиных дочек» этот ребенок стал первым. У Авербуха есть взрослый сын от предыдущего брака.