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Лиза Арзамасова родила первенца

WMJ.ruиещё 3
10 часов назад

14 августа Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями. Популярная актриса родила первенца и опубликовала первый семейный кадр в своем Instagram-блоге.

Арзамасова и Авербух стали родителями
Фото: InstagramInstagram

На фото, сделанном в родильной палате, звезда «Папиных дочек» трогательно обнимает супруга, который держит на руках новорожденного ребенка.

Арзамасова пожаловалась на проблемы с беременностью

Пара пока не рассекретила пол наследника, но ранее радиоведущая Алла Довлатова выдала тайну фигуриста и актрисы, заявив, что они ждут сына.

Звездные друзья и поклонники пары поздравляют молодую семью с пополнением. Свои комментарии под постом Арзамасовой оставили Татьяна Брухунова, Анна Михайловская, Алексей Маклаков, Дарья Мороз, Евгения Медведева и другие селебрити.

Напомним, что для звезды «Папиных дочек» этот ребенок стал первым. У Авербуха есть взрослый сын от предыдущего брака.

К слову, звезды познакомились в 2010 году на проекте «Лед и пламень», когда актрисе было 17 лет. Они женаты с конца 2020 года.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгения Медведева,Алла Довлатова,Илья Авербух,Дарья Мороз,
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