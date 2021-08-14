Арзамасова и Авербух стали родителями

14 августа Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали родителями. Популярная актриса родила первенца и опубликовала первый семейный кадр в своем Instagram-блоге.
На фото, сделанном в родильной палате, звезда «Папиных дочек» трогательно обнимает супруга, который держит на руках новорожденного ребенка.
Звездные друзья и поклонники пары поздравляют молодую семью с пополнением. Свои комментарии под постом Арзамасовой оставили Татьяна Брухунова, Анна Михайловская, Алексей Маклаков, Дарья Мороз, Евгения Медведева и другие селебрити.
Напомним, что для звезды «Папиных дочек» этот ребенок стал первым. У Авербуха есть взрослый сын от предыдущего брака.
К слову, звезды познакомились в 2010 году на проекте «Лед и пламень», когда актрисе было 17 лет. Они женаты с конца 2020 года.